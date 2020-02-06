«Дайте ему пару лет, он и 800 голов забьёт»: в США восторгаются очередными голевыми достижениями Овечкина

Александр Овечкин признался, что старается не задумываться о количестве заброшенных им за карьеру в НХЛ шайб, хотя журналисты постоянно напоминают ему об этом. Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметил, что голевые успехи партнёра часто обсуждают в раздевалке команды. Легенды НХЛ Марсель Дионн, Яромир Ягр, Майк Гартнер и Фил Эспозито, которые входят в «клуб 700», уверены, что российский нападающий рано или поздно превзойдёт их, а также, возможно, побьёт рекорд Уэйна Гретцки.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз стал героем игрового дня в НХЛ. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» форвард принёс победу своей команде, забросив три шайбы в концовке встречи. Причём нынешний хет-трик стал самым быстрым в его карьере: форвард оформил его за 324 секунды. Кроме того, россиянин с 40 заброшенными шайбами в 53 матчах сезона единолично возглавил гонку снайперов.

В послужном списке Овечкина теперь 698 голов, а это означает, что он вплотную приблизился к клубу избранных, в котором значатся те, кто забросил не менее 700 шайб. На данный момент в него входят семь хоккеистов: Майк Гартнер, Фил Эспозито, Марсель Дионн, Бретт Халл, Яромир Ягр, Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

Благодарные болельщики «Кэпиталз» в честь очередного подвига Овечкина сделали плакат и закрепили его на воротах дома нападающего. Фотографию опубликовала супруга хоккеиста в своём Instagram. «698. Ови великий», — гласила надпись.

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Полностью разделяет точку зрения поклонников и главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден. По его мнению, команда одержала победу над «Кингз» именно благодаря российскому форварду.

«Менее чем за пять минут он всё перевернул. Мы выиграли благодаря этому. Вот так и поступают суперзвёзды. Это по-настоящему особенный хоккеист», — заявил Рирден.

Мастерство россиянина высоко оценили и хоккейные эксперты. Яркие эпитеты после победы над «Лос-Анджелесом» достались форварду от издания Yahoo Sports.

«Не верьте ни единому слову тех, кто утверждает, будто Овечкин не лучший снайпер в истории», — такой пост опубликовало издание в своём аккаунте в Twitter.

Фил Эспозито, являющийся членом «клуба 700», похвалил россиянина не только за результативность и мастерство, но и за страсть, с которой тот относится к каждой заброшенной шайбе.

«Мне нравится смотреть, как он забивает, в том числе из-за его настоящей радости. Не выношу, когда игроки воспринимают голы как что-то обыденное… Только не Овечкин. Он забросил почти 700 шайб и каждый раз чуть ли не за борт выпрыгивал», — признался Эспозито в интервью официальному сайту НХЛ.

При этом шанс войти в «клуб 700» форвард получит уже в предстоящую субботу, когда «Вашингтон» встретится с «Филадельфия Флайерз». Его одноклубники тоже верят в то, что заветную отметку россиянин преодолеет уже совсем скоро. Так, защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, что игроки команды часто обсуждают потенциальный рекорд Ови.

«Мы много об этом говорим. Да, 700 голов — это что-то сумасшедшее, но в высшей степени заслуженное. Алекс был и остаётся изумительным на протяжении всей своей карьеры. Как только люди начинают говорить, что Овечкин постарел, или ещё какую-то такую ерунду, он долго не ждёт, чтобы ответить им очередной серией голов... Безумие, которое он творит на площадке, стало нормой», — заявил Карлсон в интервью «Спорт-Экспрессу».

Правда, как признался сам хоккеист, забивать «по заказу» он не может. К тому же из-за плотного графика команда едва успевает тренироваться, а потому мысли игроков сейчас заняты совсем другими проблемами.

«Иногда может барахлить большинство. Вот в двух играх подряд мы не могли его реализовать, так что есть над чем работать. И приоритет — совсем не тому, сделаю ли я дубль», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Хоккеист также рассказал, что старается не думать о рекордах и просто играть в хоккей, однако полностью абстрагироваться от этих мыслей всё же не удаётся, потому что журналисты постоянно напоминают ему об этом.

«После матчей меня поздравляют семья и друзья, но сам я стараюсь не терять концентрации и не размениваться на эмоции. Я просто делаю свою работу... Но как же я могу совсем не думать о голах, когда вы всё время задаёте мне эти вопросы?» — добавил обладатель Кубка Стэнли.

«Если кто-то и сможет побить рекорд Гретцки, то только Овечкин»

Овечкин бьёт рекорд за рекордом, и многие уверены, что он на этом не остановится. Так, главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан сразу после проигранного матча заявил, что 700 заброшенных шайб для россиянина далеко не предел.

«Дайте Овечкину ещё пару лет, он и 800 голов забьёт. В последней встрече с нами произошёл именно тот случай, когда игрок сначала вроде был не очень заметен, а потом — бах, бах, бах — и шайба в сетке, соперник празднует победу», — сказал Маклеллан.

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По мнению Марселя Дионна, члена «клуба 700», остановить российского нападающего могут разве что проблемы со здоровьем.

«Он забьёт 800. Не сомневаюсь в этом. Если только не получит травму или что-то ещё в этом роде. Однажды он остановится, но я не могу это себе представить. Он полон энергии, за ним очень интересно наблюдать», — отметил Дионн.

В том, что Овечкина ждут новые рекорды, уверен и легендарный чешский нападающий Яромир Ягр. Он признался, что когда-то сомневался в россиянине, но форварду удалось его переубедить.

«Для него не так уж важно, каким был хоккей десять лет назад и какой он сейчас. Он способен адаптироваться. Даже я был поражён этим. Был период, когда мне показалось, что он сбавляет обороты, но вдруг всё изменилось, и он снова на коне», — рассказал Ягр.

Новые успехи прочит Ови и другой рекордсмен НХЛ Майк Гартнер. По его словам, россиянин даже может бросить вызов легендарному Уэйну Гретцки, забросившему в своё время 894 шайбы.

«Уэйн Гретцки — величайший снайпер всех времен. Об этом говорят цифры. Он забросил 894 шайбы. Его нельзя не признать величайшим снайпером. Если кто-то и сможет побить его рекорд, то это только Алекс. У него отличный бросок. Он бросает очень сильно, невероятно точно и очень быстро. Довольно часто можно встретить хоккеистов, обладающими одним из этих качеств, может быть, двумя. У него их три. Это уникальная комбинация. Такое редко встретишь», — отметил Гартнер.