Тренер «Лос-Анджелеса» высказался об игре Овечкина после матча с «Вашингтоном»

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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оценил игру капитана столичного коллектива Александра Овечкина.
Тренер «Лос-Анджелеса» высказался об игре Овечкина после матча с «Вашингтоном»
  • Reuters

«Дайте Овечкину ещё пару лет — и на его счету будет 800 голов. Это был такой вариант матча, когда Алекс был незаметен большую часть игры. А затем бац, бац, бац — шайбы в сетке, победа в кармане», — приводит слова Маклеллана LA Kings Insider.

В минувшем матче Овечкин трижды поразил ворота «Кингз» и помог своей команде победить со счётом 4:2. Он также возглавил список снайперов текущего сезона, достигнув 40 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил достижение экс-хоккеиста «Вашингтона» Бондры 24-летней давности.

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