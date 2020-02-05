Хет-трик за 264 секунды: как Овечкин вернулся на первое место в гонке снайперов НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил самый быстрый хет-трик в своей карьере и в 11-й раз забросил 40 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Благодаря ударной концовке в матче с «Лос-Анджелесом» россиянин обогнал Давида Пастрняка и вышел на первое место в гонке снайперов. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом и двумя передачами, а в роли ассистента дважды выступил Никита Кучеров. О том, как россияне провели игровой день в НХЛ, — в материале RT.

Хет-трик Овечкина

Лидер «Вашингтона», похоже, не собирается сбавлять обороты и отказываться от борьбы за рекордный, девятый «Морис Ришар Трофи». На этот раз Александр Овечкин три раза огорчил соперников из «Лос-Анджелеса» и вернул себе лидерство в споре лучших снайперов лиги. Россиянин трижды отличился в концовке встречи, благодаря чему повторил достижение Петера Бондры. На протяжении 24 лет никому не удавалось оформить хет-трик в заключительные семь минут основного времени.

Для Овечкина последние две недели стали самым успешным отрезком сезона. С 14 января по 5 февраля он семь раз появлялся на льду в матчах регулярного чемпионата и записал на свой счёт 15 очков. При этом Александр только один раз ассистировал партнёрам, а в основном был сосредоточен исключительно на погоне за лидером рейтинга снайперов — форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

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Примечательно, что за это время Овечкин лишь раз уходил с площадки с нулём в графе «набранные очки». Это произошло три дня назад, когда он не смог отличиться в принципиальном противостоянии с «Питтсбургом». Судя по всему, это стало серьёзной мотивацией для россиянина, который был настроен исправить эту неудачу в поединке с «Лос-Анджелесом».

В итоге Овечкин «молчал» на протяжении трёх с половиной периодов, но последнюю семиминутку провёл как никогда ударно. К этому моменту «Кэпиталз» уступали со счётом 1:2 и рисковали потерпеть третье поражение за четыре встречи. Однако российский форвард оказался в нужное время в нужном месте и замкнул передачу Ти Джея Оши. Завершающий бросок с пятака получился не самым метким и сильным, но этого хватило для того, чтобы огорчить Джонатана Куика.

Всего через 70 секунд фамилия капитана «столичных» во второй раз зажглась на табло. На этот раз он прорвался по левому краю и дальним броском попытался переиграть вратаря. Куик отреагировал, но потерял шайбу из виду. Овечкин мгновенно воспользовался оплошностью визави и оформил дубль, а спустя некоторое время закрепил преимущество своего коллектива. Александр сыграл на перехвате и со своей половины поразил пустые ворота «Кингз», оформив самый быстрый хет-трик в карьере (4 минуты 24 секунды).

Таким образом, в послужном списке россиянина стало 698 голов, и уже совсем скоро он может стать одним из членов «клуба 700». На данный момент в него входят семь игроков: Майк Гартнер, Фил Эспозито, Марсель Дионн, Бретт Халл, Яромир Ягр, Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

Овечкин забросил свою 40-ю шайбу в сезоне и вышел в лидеры гонки снайперов. На вторую строчку переместился Пастрняк, имеющий в активе на два точных броска меньше. На третьей расположился форвард «Торонто» Остон Мэттьюз, записавший на свой счёт 37 голов. При этом стоит отметить, что Александр стал первым за 12 лет хоккеистом старше 33 лет, которому удалось отметиться четырьмя десятками голов за регулярный чемпионат. В последний раз эта планка покорялась нападающему «Оттавы» Даниэлю Альфредссону.

Кроме того, Овечкин в 11-й раз в карьере отличился 40 раз за сезон, что является вторым результатом в истории НХЛ. Лишь легендарный Гретцки преодолевал эту отметку на протяжении 12 лет. Но в отличие от канадца, россиянин сделал это во время выступления за одну команду. Также Александр вышел на восьмое место по числу хет-триков (27), превзойдя достижение Мориса Ришара.

Помимо прочего, россиянин взобрался на четвёртую строчку по количеству победных голов. На данный момент на его счету 110 шайб — столько же у Халла и Теему Селянне. Выше расположились лишь Эспозито (118), Хоу (121) и Ягр (135).

Успехи Ничушкина и Задорова

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ стал удачным для российских легионеров «Колорадо». Валерий Ничушкин и Никита Задоров поучаствовали в разгроме «Баффало», приложив руку к четырём из шести голов коллектива. Хозяева смогли ответить лишь одним точным броском, автором которого стал Сэм Райнхарт.

Первым из россиян отметился Задоров, выступивший в роли ассистента в эпизоде с голом Андре Бураковски. Россиянин организовал быструю контратаку и помог «Эвеланш» забросить вторую шайбу, продлив свою результативную серию до четырёх матчей.

В период с 21-й по 31-ю минуту «Колорадо» ещё три раза отправил шайбу в сетку и закрыл все вопросы о победителе, причём к каждому из голов оказались причастны россияне. Сначала Ничушкин помог отличиться Назему Кадри, потом — своему соотечественнику Задорову, а в довершение сам нанёс точный бросок. Окончательный результат установил Микко Рантанен — 6:1.

Две передачи Кучерова

Не ушёл со льда без набранных очков и лучший бомбардир прошлого сезона НХЛ. В этом году Никита Кучеров не входит в число главных претендентов на «Арт Росс Трофи», зато регулярно приносит пользу своему коллективу. На этот раз он поучаствовал в двух результативных комбинациях и помог «Тампа-Бэй» одержать четвёртую победу подряд.

На этот раз жертвой «Лайтнинг» оказался «Вегас». Встреча завершилась со счётом 4:2, а пауза между передачами Кучерова составила 40 минут. Уже в середине первого периода он помог отличиться Брэйдену Пойнту, а затем принял участие в комбинации, увенчавшейся голом Стивена Стэмкоса. Для Никиты этот пас стал 39-м в сезоне, что позволило ему выйти на десятое место в списке лучших ассистентов лиги. Столько же в активе нападающего «Торонто» Митчелла Марнера, а лидером является форвард «Эдмонтона» Леон Драйзатль (54).

При этом главным героем матча был признан соотечественник Кучерова. Андрей Василевский совершил 27 сейвов и укрепился в статусе лидера по числу побед. С ним в воротах «Лайтнинг» выиграли 27 матчей. Вторую строчку делят вратари «Далласа» и «Торонто» — Джордан Биннингтон и Фредерик Андерсен соответственно.

Гол Гурьянова и передача Радулова

В отличие от соотечественников, Денис Гурьянов и Александр Радулов не смогли помочь своему коллективу победить и продлить удачную серию до трёх встреч. «Даллас» в гостях уступил «Айлендерс» в овертайме (3:4), несмотря на успешные действия россиян. Так, 22-летний форвард забросил 14-ю шайбу в сезоне, а его опытный соотечественник в 16-й раз выступил в роли ассистента.

Гурьянов продемонстрировал свои снайперские навыки ближе к концу первого периода, здорово проявив себя в ходе реализации численного большинства. Руп Хинтц и Корри Перри разыграли красивую комбинацию, а россиянину оставалось лишь замкнуть передачу на дальней штанге. С этим он уверенно справился, оставив не у дел Семёна Варламова. Радулов же принял участие в позиционной атаке, завершившейся мощнейшим броском Джона Клингберга с синей линии. Вратарь «Нью-Йорка» среагировал, но шайба от клюшки предательски срикошетила в створ.