«Мы смотрим и на молодёжь, это наше будущее»: что думают игроки и тренеры об изменениях в сборной России по хоккею

Сборная России по хоккею провела открытую тренировку в рамках подготовки к Шведским играм. Наставник команды Алексей Кудашов отметил, что команда нацелена на победу в Евротуре. В свою очередь, новый капитан Богдан Киселевич пообещал оправдать тренерское доверие, вошедший в штаб Валерий Брагин отметил, что хорошо знает хоккеистов по молодёжной сборной, а президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду, что дисциплина компенсирует игрокам отсутствие опыта.

Сборная России по хоккею готовится к третьему этапу Евротура. В ближайшие дни команда проведёт три матча с национальными командами Финляндии, Швеции и Чехии.

Во вторник, 4 февраля, стало известно об изменениях в составе «Красной машины»: в Шведских играх не примут участие Дмитрий Воронков и Сергей Толчинский. Вместо них в расположение сборной прибыли Павел Порядин, Иван Игумнов и Артём Швец-Роговой.

По словам главного тренера Алексея Кудашова, все вызванные хоккеисты, оказались в национальной команде не случайно, однако времени сыграться будет не так много — стартовый матч в Хельсинки состоится уже 6 февраля.

«Задача на турнир одна — победить в Еврохоккейтуре. Что касается игроков, то эти ребята являются лидерами в своих клубах. Каждый из них заслужил вызов в сборную. Философия нашей команды — агрессивный хоккей. Мы постараемся за один день подготовить команду», — отметил Кудашов.

Также наставник сборной признался, что пока не определился с основным вратарём, однако уже выбрал капитана команды — им станет защитник Богдан Киселевич.

«По голкиперам будем смотреть каждую игру, ещё будут обсуждения. Капитаном будет Киселевич, Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов — его ассистентами», — сообщил тренер.

В свою очередь, сам Киселевич признался, что не задумывался о столь важной роли в сборной России. Хоккеист пообещал, что постарается оправдать доверие тренеров.

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«Не чувствую себя пионервожатым в лагере, я такая же боевая единица, как и все остальные, я — часть коллектива. Никогда не был капитаном национальной команды, и не предполагал, что могу им стать. Чувствую ответственность — это интересные ощущения», — отметил Киселевич.

Защитник отметил, что до нынешнего сбора знал всех партнёров, но некоторых из них видел только по телевизору. По словам хоккеиста, ему было приятно познакомиться лично со всеми.

Изменения коснулись не только состава команды — пополнился и тренерский штаб сборной. В него вошёл Валерий Брагин, до этого тренировавший «молодёжку». По мнению Киселевича, это назначение пойдёт на пользу «Красной машине».

«Мне будет очень интересно поработать с Брагиным, думаю, его включение в штаб сборной — очень позитивный момент. Он ребят знает как облупленных. Думаю, будет шикарный симбиоз, главное, чтобы пацаны ответственно к этому отнеслись», — заключил хоккеист.

Пополнение в тренерском штабе прокомментировал и нападающий Василий Подколзин. Форвард подчеркнул, что появление в команде наставника молодёжной сборной отнюдь не свидетельствует о желании тренерского штаба сделать ставку исключительно на молодых игроков.

«Я бы не сказал, что Брагин больше ориентирован на подрастающее поколение. Это просто сейчас дали молодым возможность. Но ведь через его руки прошли и ребята постарше, поэтому не думаю, что будет сделан какой-то существенный крен в чью-либо сторону», — пояснил Подколзин.

Сам наставник уверен, что личный опыт общения с большинством игроков сборной поможет ему в работе. Специалист также рассказал о том, как он оказался в тренерском штабе «Красной машины».

«У меня состоялся диалог с ФХР, в результате которого было сделано предложение. Я его принял, подписал контракт. Многие игроки первой сборной России прошли через мои руки, я их всех прекрасно знаю. В федерации приняли этот аспект во внимание и позвали меня в первую команду. У меня появилась новая мотивация продолжать работать дальше и приносить сборной пользу», — подчеркнул Брагин.

Всего в нынешнюю национальную команду попали семь участников завершившегося в январе молодёжного чемпионата мира. Среди них — нападающий Иван Морозов. Как признался форвард, он ждал приглашения в основную сборную.

«Я предполагал, что наше молодёжное звено отправится в национальную команду. Всегда приятно приезжать в сборную, тем более в национальную — это ведь первый раз. Будем стараться продемонстрировать всё, на что мы способны», — отметил Морозов.

Другой нападающий Кирилл Марченко заявил, что до сих пор вспоминает своё выступление в составе сборной на прошедшем молодёжном чемпионате мира.

«Я смог прибавить за счёт МЧМ — увидел, как там играют. Волнение, конечно, есть, ведь в основной сборной нам сейчас, можно сказать, выдали аванс. Но после чемпионата мира доверие к игрокам повысилось. Правда, проигранный финал с канадцами до сих пор снится. Надо было тогда дожимать их», — рассказал Марченко.

А вот защитник Александр Романов, также выступавший на МЧМ, признался, что постарался как можно быстрее забыть неудачный финальный матч против сборной Канады и сконцентрироваться на новых задачах.

«У меня почти сразу получилось отпустить МЧМ в прошлое. Надо ставить новые задачи и идти вперёд. Я ждал и верил, что меня позовут в основную сборную, и это произошло!», — отметил Романов.

Экспериментальный состав сборной России прокомментировал и президент ФХР Владислав Третьяк. По его словам, отсутствие большого опыта у игроков может компенсировать дисциплинированность команды.

«Каждый турнир для сборной — это новый вызов. Мы смотрим и на нашу молодёжь, это ведь наше будущее. Восемь игроков впервые наденут майку национальной команды. Хочу пожелать нашим хоккеистам сплочённости, чтобы ребята упрятали своё самолюбие. Дисциплина бьёт класс, и примеров тому очень много», — отметил Третьяк.