Обвинения в коррупции и претензии к развитию молодёжи: что известно о конфликте между Ларионовым и КХЛ

Российская Молодёжная хоккейная лига всегда готова выслушать конструктивную критику, однако голословные обвинения не помогут улучшить ситуацию в этом виде спорта. Такое мнение высказал вице-президент КХЛ и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. Так он ответил на заявление тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова, который обвинил МХЛ и ВХЛ в коррупции, а КХЛ — в «засилье ветеранов».

В российском хоккее разгорается скандал, в центре которого оказались представители молодёжной сборной России и КХЛ. Причиной конфликта стали заявления тренера национальной команды Игоря Ларионова о коррупции в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах.

Слова Ларионова сильно задели руководство лиги, в связи с чем на её официальном сайте было опубликовано заявление вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея Алексея Морозова. Он сообщил, что высказывания трёхкратного обладателя Кубка Стэнли «вызывают крайнее недоумение», и отметил, что одним из главных принципов работы МХЛ всегда была «нулевая терпимость к коррупции».

«Если Игорю Николаевичу известны конкретные случаи коррупции в системе МХЛ, клубах лиги, то он должен был обратиться к её руководству, ко мне лично либо в соответствующие инстанции. Предъявить факты, подтверждающие его правоту. Однако вместо этого он выдвигает голословные обвинения в СМИ, что явно не выглядит как желание улучшить ситуацию в российском молодёжном хоккее», — сказал управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги.

Бывший капитан сборной России подчеркнул, что слова Ларионова бросают тень на репутацию не только молодёжной лиги, но и КХЛ, поскольку МХЛ является её частью и интегрирована в её систему.

«Как руководитель лиги, воспринимаю такие слова как обвинения в свой адрес. МХЛ всегда открыта для конструктивной критики, но только в том случае, если она является обоснованной», — заявил Морозов.

Морозов также напомнил, что Ларионов долгое время работал хоккейным агентом, отметив, что это должно было поспособствовать обеспечению контакта между ним и руководством лиги.

«Я лично всегда готов к диалогу с Игорем Ларионовым, как, впрочем, и со всеми, кто заинтересован в развитии и процветании российского молодёжного хоккея», — заключил Морозов.

Бурное обсуждение в СМИ вызвали заявления Ларионова по окончании финального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады. По ходу турнира член «Тройного золотого клуба» уже успел удивить журналистов своей открытостью, но после поражения от «кленовых листьев» позволил себе ряд резких высказываний. Так, специалист выразил мнение, что ситуация в отечественных молодёжных лигах не способствует развитию юных талантливых спортсменов.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, а в КХЛ — засилье ветеранов. Спорт сейчас омолаживается везде: в баскетболе, европейском и американском футболе. Мы не можем сначала держать этих ребят, а через два-три года терять их. Нет проблем, если они захотят играть в НХЛ, тогда мы освободим места в КХЛ под других. Не должно быть такого, что одна нога здесь, а другая там. Так не работает. Мы должны уметь терпеть и завоёвывать своё место», — цитирует Ларионова издание Sport24.

Однако на этом Ларионов не остановился и впоследствии выступил с жёсткой критикой в адрес самой КХЛ. В частности, он высказался о качестве матчей Континентальной хоккейной лиги, просмотр которых назвал тратой своего «драгоценного времени».

«С матчей КХЛ я обычно ухожу... Нам нужно многое поменять в российском хоккее. Мы должны дать мальчишкам возможность ошибаться. Сейчас нашими командами управляют дешёвые иностранцы... а эти пацаны сидят на лавках», — подчеркнул тренер.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, проблемы молодых хоккеистов связаны с недостатком практики в клубах. В качестве примера он привёл сложности при игре в неравных составах, отметив, что лишь несколько представителей молодёжной сборной выходят на реализацию большинства на постоянной основе.

«Из всех пацанов лишь три-четыре человека играют в своих клубах в большинстве. Остальные получают по пять минут. Нам сейчас предстоит большой разбор полётов, который касается дисциплины, воспитания, общения с прессой и даже питания», — пояснил специалист.

В российском хоккейном сообществе слова Ларионова о коррупции в КХЛ были восприняты неоднозначно. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников частично согласился с предположениями тренера молодёжки.

«Я не знаю, существует ли коррупция в ВХЛ и МХЛ, но в детском хоккее она точно есть, уже говорил об этом. Что же касается слов Ларионова, это только слухи. С другой стороны, он всё-таки знает лучше, он же там работал», — заявил RT Кожевников.

При этом он предположил, что коррупция вполне могла перекочевать из детского во взрослый хоккей.

«Так или иначе, проверки бы не помешали. Нужно разбираться с проблемой, раз она есть. А вот с тем, что в КХЛ засилье ветеранов, согласен. У нас тренеры действительно не доверяют молодым хоккеистам, не дают им играть. А если те начинают себя проявлять, то тут же уезжают. А потом у нас говорят, что нет юных талантов. Они есть. Просто их убивают на скамейках», — добавил Кожевников.

В то же время двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Яшин заострил внимание на критике в адрес зрелищности лиги.

«Лично мне наш хоккей нравится. На мой взгляд, КХЛ развивается. Возможно, для Игоря наши матчи — это пустая трата времени, а я хожу на них с удовольствием. Не согласен с Ларионовым. Да, есть более или менее яркие встречи, но сам я часто хожу на игры «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Что же касается коррупции, возможно, Игорь знает лучше. Может быть, у него есть какая-то информация», — заключил Яшин.