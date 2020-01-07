Обвинения в коррупции и претензии к развитию молодёжи: что известно о конфликте между Ларионовым и КХЛ

Короткая ссылка
Наталия Соломатина
Российская Молодёжная хоккейная лига всегда готова выслушать конструктивную критику, однако голословные обвинения не помогут улучшить ситуацию в этом виде спорта. Такое мнение высказал вице-президент КХЛ и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. Так он ответил на заявление тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова, который обвинил МХЛ и ВХЛ в коррупции, а КХЛ — в «засилье ветеранов».
Обвинения в коррупции и претензии к развитию молодёжи: что известно о конфликте между Ларионовым и КХЛ
  • Игроки сборной России на церемонии награждения после финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею с командой Канады
  • © Елена Руско/РИА Новости

В российском хоккее разгорается скандал, в центре которого оказались представители молодёжной сборной России и КХЛ. Причиной конфликта стали заявления тренера национальной команды Игоря Ларионова о коррупции в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах.

Слова Ларионова сильно задели руководство лиги, в связи с чем на её официальном сайте было опубликовано заявление вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея Алексея Морозова. Он сообщил, что высказывания трёхкратного обладателя Кубка Стэнли «вызывают крайнее недоумение», и отметил, что одним из главных принципов работы МХЛ всегда была «нулевая терпимость к коррупции».

Также по теме
«Мы обязаны поддержать молодёжную сборную России»: Быков о дисциплине в команде, удалениях Воронкова и эпизоде с камерой
Российские хоккеисты не заслуживают критики, несмотря на обидное поражение в финале молодёжного чемпионата мира от Канады. Об этом в...

«Если Игорю Николаевичу известны конкретные случаи коррупции в системе МХЛ, клубах лиги, то он должен был обратиться к её руководству, ко мне лично либо в соответствующие инстанции. Предъявить факты, подтверждающие его правоту. Однако вместо этого он выдвигает голословные обвинения в СМИ, что явно не выглядит как желание улучшить ситуацию в российском молодёжном хоккее», — сказал управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги.

Бывший капитан сборной России подчеркнул, что слова Ларионова бросают тень на репутацию не только молодёжной лиги, но и КХЛ, поскольку МХЛ является её частью и интегрирована в её систему.

«Как руководитель лиги, воспринимаю такие слова как обвинения в свой адрес. МХЛ всегда открыта для конструктивной критики, но только в том случае, если она является обоснованной», — заявил Морозов.

Морозов также напомнил, что Ларионов долгое время работал хоккейным агентом, отметив, что это должно было поспособствовать обеспечению контакта между ним и руководством лиги.

«Я лично всегда готов к диалогу с Игорем Ларионовым, как, впрочем, и со всеми, кто заинтересован в развитии и процветании российского молодёжного хоккея», — заключил Морозов.

Бурное обсуждение в СМИ вызвали заявления Ларионова по окончании финального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады. По ходу турнира член «Тройного золотого клуба» уже успел удивить журналистов своей открытостью, но после поражения от «кленовых листьев» позволил себе ряд резких высказываний. Так, специалист выразил мнение, что ситуация в отечественных молодёжных лигах не способствует развитию юных талантливых спортсменов.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, а в КХЛ — засилье ветеранов. Спорт сейчас омолаживается везде: в баскетболе, европейском и американском футболе. Мы не можем сначала держать этих ребят, а через два-три года терять их. Нет проблем, если они захотят играть в НХЛ, тогда мы освободим места в КХЛ под других. Не должно быть такого, что одна нога здесь, а другая там. Так не работает. Мы должны уметь терпеть и завоёвывать своё место», — цитирует Ларионова издание Sport24.

Однако на этом Ларионов не остановился и впоследствии выступил с жёсткой критикой в адрес самой КХЛ. В частности, он высказался о качестве матчей Континентальной хоккейной лиги, просмотр которых назвал тратой своего «драгоценного времени».

«С матчей КХЛ я обычно ухожу... Нам нужно многое поменять в российском хоккее. Мы должны дать мальчишкам возможность ошибаться. Сейчас нашими командами управляют дешёвые иностранцы... а эти пацаны сидят на лавках», — подчеркнул тренер.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, проблемы молодых хоккеистов связаны с недостатком практики в клубах. В качестве примера он привёл сложности при игре в неравных составах, отметив, что лишь несколько представителей молодёжной сборной выходят на реализацию большинства на постоянной основе.

«Из всех пацанов лишь три-четыре человека играют в своих клубах в большинстве. Остальные получают по пять минут. Нам сейчас предстоит большой разбор полётов, который касается дисциплины, воспитания, общения с прессой и даже питания», — пояснил специалист.

В российском хоккейном сообществе слова Ларионова о коррупции в КХЛ были восприняты неоднозначно. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников частично согласился с предположениями тренера молодёжки.

«Я не знаю, существует ли коррупция в ВХЛ и МХЛ, но в детском хоккее она точно есть, уже говорил об этом. Что же касается слов Ларионова, это только слухи. С другой стороны, он всё-таки знает лучше, он же там работал», — заявил RT Кожевников.

Также по теме
«Сломали себе игру не без помощи судей»: как отреагировали на поражение России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Сборная России сама виновата в поражении от Канады в финале молодёжного чемпионата мира, заявил двукратный олимпийский чемпион...

При этом он предположил, что коррупция вполне могла перекочевать из детского во взрослый хоккей.

«Так или иначе, проверки бы не помешали. Нужно разбираться с проблемой, раз она есть. А вот с тем, что в КХЛ засилье ветеранов, согласен. У нас тренеры действительно не доверяют молодым хоккеистам, не дают им играть. А если те начинают себя проявлять, то тут же уезжают. А потом у нас говорят, что нет юных талантов. Они есть. Просто их убивают на скамейках», — добавил Кожевников.

В то же время двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Яшин заострил внимание на критике в адрес зрелищности лиги.

«Лично мне наш хоккей нравится. На мой взгляд, КХЛ развивается. Возможно, для Игоря наши матчи — это пустая трата времени, а я хожу на них с удовольствием. Не согласен с Ларионовым. Да, есть более или менее яркие встречи, но сам я часто хожу на игры «Спартака», ЦСКА, «Динамо». Что же касается коррупции, возможно, Игорь знает лучше. Может быть, у него есть какая-то информация», — заключил Яшин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить