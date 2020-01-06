«Сломали себе игру не без помощи судей»: как отреагировали на поражение России от Канады в финале МЧМ по хоккею

Сборная России сама виновата в поражении от Канады в финале молодёжного чемпионата мира, заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Однако, по его мнению, «кленовым листьям» в концовке помогли судьи. В свою очередь, семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев посетовал на необязательные удаления, сломавшие игру подопечным Валерия Брагина. А обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский подчеркнул, что российские хоккеисты играли не хуже соперника.

«Как можно было не дать удаление канадцам в концовке?»

В 2020 году молодёжная сборная России максимально приблизилась к тому, чтобы впервые с 2011-го выиграть чемпионат мира. По ходу третьего периода финального матча с Канадой подопечные Валерия Брагина имели преимущество в счёте в две шайбы. Однако они не смогли перевести игру даже в овертайм, потерпев обиднейшее поражение в основное время со счётом 3:4. Болезненный проигрыш не оставил равнодушными представителей российской хоккейной общественности. Одним из первых на тему встречи высказался олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский. Он отметил, что россияне играли лучше родоначальников хоккея.

«Финал, конечно, получился звёздный: интереснейший хоккей, много переживаний, эмоций. К сожалению, уступили, хотя играли лучше канадцев. Проиграли только из-за удалений. Пусть серебро не золото, но это хороший результат для ребят, хотя могли взять медали высшего достоинства», — цитирует Каменского Sport24.

Член Тройного золотого клуба также выразил мнение, что российская дружина не смогла удержать преимущество из-за проблем с игровой дисциплиной. По ходу матча хоккеисты национальной команды восемь раз отправлялись на скамейку штрафников.

«Конкретно о судействе что-то трудно сказать: и туда удаляли, и сюда — сложно оценивать», — добавил Каменский.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике работу бригады арбитров из Финляндии, но признал, что россияне сами виноваты в поражении.

«Это всё нервы, эмоции. Сами себе сломали игру, но не без помощи финских товарищей. Как можно было не дать удаление канадцам в концовке игры за выброс шайбы?» — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Известный в прошлом судья Леонид Вайсфельд тоже указал на ошибку рефери в эпизоде с выбросом шайбы за пределы площадки со стороны Эйдана Дудаса на последних минутах встречи.

«На мой взгляд, это две минуты. Не знаю, почему их не дали. Наверное, какое-то объяснение этому есть. По крайней мере нашим тренерам судьи всё объясняли», — заявил Вайсфельд.

К слову, за океаном данный момент тоже вызвал немало споров. Например, комментатор канадского телеканала TSN Джеймс Дьюти отметил, что судьи трактовали произошедшее «слишком либерально». Он подчеркнул, что, согласно правилам, «если шайба, выброшенная игроком из своей зоны, ударилась о табло или любой другой объект конструкции надо льдом, это не карается удалением».

«Вот одно из возможных объяснений отсутствия наказания для сборной Канады. Хотя, честно говоря, не уверен, что в этом случае оно подходит. Это вольная интерпретация фразы «надо льдом», — написал Дьюти в своём Twitter.

«Российские хоккеисты выглядели достаточно убедительно»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев более резко отреагировал на удаления россиян. Так, он назвал неоправданными нарушения правил со стороны форварда Дмитрия Воронкова, обратив внимание, что удаления молодого нападающего привели к двум голам Канады.

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«Это просто возмутительные фолы, мне кажется, он подвёл команду. Жаль, очень жаль, ведь игра была хорошей, мы повели со счётом 3:1, а упустили всё из-за собственной глупости», — высказался прославленный спортсмен.

Тем не менее он отметил, что не очень хочет ругать команду, так как, по его словам, россияне отлично играли в финале, несмотря на поражение.

«Этот турнир для всех ребят должен стать хорошим уроком, им стоит понять, что в хоккее мелочей не бывает», — подвёл итог соревнований Якушев.

А бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что в таких матчах ошибки неизбежны и побеждает тот, кто лучше использует слабости соперника.

«Нельзя сказать, что россияне расслабились при счёте 3:1, нет, но это психологический момент, когда реваншистские настроения поднимают определённый дух у соперника, изыскивается дополнительный резерв сил», — выразил мнение Быков.

Другой экс-наставник сборной страны, Владимир Плющев, и вовсе заявил, что российский коллектив провёл один из лучших матчей на турнире, но в каких-то моментах команде не хватило удачи.

«Если не брать самую концовку встречи, то российские хоккеисты выглядели достаточно убедительно. С их стороны была грамотная и солидная игра, но, к сожалению, концовка осталась не за нами. Можно сказать, что фортуна от нас немного отвернулась», — сказал специалист.

По его словам, тренерский штаб должен был принять какие-то меры при счёте 3:1, так как игра находилась под контролем россиян до череды удалений в третьем периоде.

«От турнира я получил истинное наслаждение, но, к сожалению, хотелось, чтобы золотишко на зубах трещало. Серебро боевое», — заключил Плющев.

Схожую позицию выразил и двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. Он отметил высокий уровень игры подопечных Брагина и подчеркнул, что их не стоит винить за проявленные эмоции в столь ответственном матче.

«Когда забросили третью шайбу, то играли в свой хоккей, было видно, что где-то вернулись уверенность, наглость в хорошем понимании, потому что старт получился не очень удачный, но со второго периода мы стали прорезать их оборону сольными проходами, канадцы же начали пятиться, и пошли голы», — пояснил Кравчук.

«Не смогли сдержать эмоции при счёте 3:1»

В свою очередь, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российских игроков следует поздравить с завоеванием серебряных медалей, подчеркнув, что на турнире было много приличных соперников.

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«Молодёжи свойственно ошибаться, особенно в плане дисциплины. Не смогли сдержать эмоции при счёте 3:1, канадцы стали нас провоцировать, пошли ненужные удаления», — цитирует ТАСС президента ФХР.

Кроме того, он рассказал о состоявшейся в раздевалке после окончания финальной встречи беседе с игроками сборной.

«Мы сейчас сказали ребятам в раздевалке, что они талантливые, что действительно хорошо играли и были здесь одной из лучших команд», — заявил Третьяк.

Наконец, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб и игроки отработали МЧМ на максимуме, и оценил выступление сборной на пятёрку.

«Если бы победили в финале, было бы пять с плюсом. Мы играли в самый современный хоккей. Хочется, чтобы мы продолжали прогрессировать, играть со всеми с позиции силы и доминировать», — прокомментировал он итоги турнира.

При этом функционер считает, что сборная России может играть ещё лучше и быть гораздо сильнее соперников.

«Некоторые нюансы в финале сложились против нас, но, чтобы не сетовать на судейство, нужно быть на голову сильнее всех», — добавил Ротенберг.

С достойным выступлением на турнире молодёжку поздравили даже некоторые российские клубы. Например, это сделал омский «Авангард».

«В этот раз не получилось, но спорт есть спорт, здесь невозможно предугадать результат. Сегодня соперник сильнее, но для нас вы всё равно лучшие», — говорится в посте, размещённом на странице «омских ястребов» в Twitter.

А в СКА подчеркнули, что «парни провели отличный турнир».