Плющев о финале МЧМ: фортуна отвернулась от сборной России по хоккею

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев поделился своим мнением о финале молодёжного чемпионата мира, в котором россияне уступили канадцам (3:4).

«Наши парни не были на голову выше канадцев. Но Россия провела один из лучших матчей на турнире, с этим я соглашусь. Если не брать самую концовку игры, то российские хоккеисты выглядели достаточно убедительно. Была грамотная и солидная игра, но, к сожалению, концовка матча осталась не за нами. Можно сказать, что фортуна от нас немного отвернулась», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, при счёте 3:1 в пользу сборной России её тренерский штаб должен был что-то предпринять.

«Игру наши ребята вели до того момента, пока мы не получили ненужные удаления. Это был достойный финал, Россия выглядела очень хорошо. В спорте всякое бывает», — заключил Плющев.

Ранее нападающий «молодёжки» Никита Александров признал, что россияне сами виноваты в поражении от канадцев.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.