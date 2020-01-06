Александров: мы сами виноваты в поражении от канадцев
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«У меня просто нет слов. Мы бились до конца, но этого не хватило. Удалений было очень много. Мы сами матч отдали, виноваты сами. Даже не знаю, как это произошло. Команда у нас была очень классная», — приводит слова нападающего Sport24.
В Чехии — 2020 Александров установил рекорд, набрав очки во всех матчах.
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