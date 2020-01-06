Александров: мы сами виноваты в поражении от канадцев

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Игрок молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров высказался о финальном матче чемпионата мира с Канадой (3:4).
Александров: мы сами виноваты в поражении от канадцев
  • globallookpress.com

«У меня просто нет слов. Мы бились до конца, но этого не хватило. Удалений было очень много. Мы сами матч отдали, виноваты сами. Даже не знаю, как это произошло. Команда у нас была очень классная», — приводит слова нападающего Sport24.

В Чехии — 2020 Александров установил рекорд, набрав очки во всех матчах.

Ранее сообщалось, что сборную России объявили чемпионом мира в «Википедии».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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