Александров: мы сами виноваты в поражении от канадцев

Игрок молодёжной сборной России по хоккею Никита Александров высказался о финальном матче чемпионата мира с Канадой (3:4).

«У меня просто нет слов. Мы бились до конца, но этого не хватило. Удалений было очень много. Мы сами матч отдали, виноваты сами. Даже не знаю, как это произошло. Команда у нас была очень классная», — приводит слова нападающего Sport24.

В Чехии — 2020 Александров установил рекорд, набрав очки во всех матчах.

Ранее сообщалось, что сборную России объявили чемпионом мира в «Википедии».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.