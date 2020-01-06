Сборную России объявили чемпионом мира в «Википедии»

Молодёжная сборная России по хоккею была вписана в русскоязычную «Википедию» как победитель чемпионата мира — 2020.

В статье «Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд» тройка призёров турнира в Чехии выглядит так: Россия, Канада, Швеция. На самом деле подопечные Валерия Брагина уступили в финальном матче команде Канады со счётом 3:4. Бронзовые медали при этом действительно выиграли шведы.

В русскоязычной Википедии Россию заранее объявили чемпионом мира 2020 года. Сглазили? pic.twitter.com/rauVhZHAaO — Киса и Ося (@titojiv) January 5, 2020

Ранее сообщалось, что россиян не оказалось среди лучших игроков МЧМ-2020.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.