Историческое соперничество: сборные России и Канады встречаются в финале МЧМ по хоккею
- РИА Новости
- © Крис Бэрри
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05 января 2020
И тут же ещё одно удаление у канадцев! Просто удивительно. Трибуны гудят. Баль получает две минуты за удар по рукам Воронкову. Ну, просто обязаны россияне реализовать большинство! (18')
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В следующей атаке уже Подколзин опасно добивал с пятака, но шайба сошла у него с крюка! Обидно. (17')
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Романов неожиданно бросил от синей линии. Вратарь отбил прямо перед собой, но защитники помогли ему и зачистили пятак. (16')
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Ещё одно удаление в составе канадцев! Тай Смит нарушил правила на Соркине. Вот теперь подопечные Брагина просто обязаны забивать! (16')
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Вновь не удалось реализовать большинство россиянам. Очень напряжённая идёт игра. (15')
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Денисенко несколько раз мощно щёлкнул от синей линии. Канадцы мужественно заблокировали оба броска. (14')
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Ух! Макмайкл в самом конце российского большинства едва не открыл счёт мощным броском с неудобной руки! Мифтахов на месте! (14')
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А теперь сам Велено получает две минуты! Канадец выбил клюшку из рук Соркина. 27 секунд команды проведут в формате четыре на четыре. (13')
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Молодцы, россияне. Грамотно прессингуют соперников в средней и чужой зоне. Воронков даже умудрился улететь к воротам Хофера и бросить. Немного неточно получилось. (12')
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А теперь в большинстве поиграет сборная Канады. Александров зацепил Велено клюшкой. (11')
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