Историческое соперничество: сборные России и Канады встречаются в финале МЧМ по хоккею

Сборная России встречается с Канадой в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Пути принципиальных соперников пересеклись в решающем матче турнира девятый раз в истории. Североамериканцы также попытаются взять реванш за унизительное поражение на стадии группового этапа. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

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