Историческое соперничество: сборные России и Канады встречаются в финале МЧМ по хоккею

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Борислав Головин
Сборная России встречается с Канадой в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Пути принципиальных соперников пересеклись в решающем матче турнира девятый раз в истории. Североамериканцы также попытаются взять реванш за унизительное поражение на стадии группового этапа. RT ведёт текстовую трансляцию.
Историческое соперничество: сборные России и Канады встречаются в финале МЧМ по хоккею
  • РИА Новости
  • © Крис Бэрри
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  • 05 января 2020

    И тут же ещё одно удаление у канадцев! Просто удивительно. Трибуны гудят. Баль получает две минуты за удар по рукам Воронкову. Ну, просто обязаны россияне реализовать большинство! (18') 

  • В следующей атаке уже Подколзин опасно добивал с пятака, но шайба сошла у него с крюка! Обидно. (17')

  • Романов неожиданно бросил от синей линии. Вратарь отбил прямо перед собой, но защитники помогли ему и зачистили пятак. (16')

  • Ещё одно удаление в составе канадцев! Тай Смит нарушил правила на Соркине. Вот теперь подопечные Брагина просто обязаны забивать! (16')

  • Вновь не удалось реализовать большинство россиянам. Очень напряжённая идёт игра. (15')

  • Денисенко несколько раз мощно щёлкнул от синей линии. Канадцы мужественно заблокировали оба броска. (14')

  • Ух! Макмайкл в самом конце российского большинства едва не открыл счёт мощным броском с неудобной руки! Мифтахов на месте! (14')

  • А теперь сам Велено получает две минуты! Канадец выбил клюшку из рук Соркина. 27 секунд команды проведут в формате четыре на четыре. (13')

  • Молодцы, россияне. Грамотно прессингуют соперников в средней и чужой зоне. Воронков даже умудрился улететь к воротам Хофера и бросить. Немного неточно получилось. (12')

  • А теперь в большинстве поиграет сборная Канады. Александров зацепил Велено клюшкой. (11')

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