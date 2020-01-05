«У нас растут новые звёздочки»: в России впечатлены выходом молодёжной сборной в финал МЧМ по хоккею

Российские хоккеисты показали себя бойцами и проявили настоящий характер в полуфинале молодёжного чемпионата мира. Об этом после победы над Швецией заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Бывший форвард «Оттавы» Алексей Яшин призвал подопечных Валерия Брагина обратить внимание на проблему частых удалений, а олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков назвал ошибкой выход голкипера Ярослава Аскарова в основном составе.

Молодёжная сборная России по хоккею впервые с 2016 года вышла в финал чемпионата мира. За последние три года подопечные Валерия Брагина дважды оступались на стадии полуфинала, а однажды и вовсе проиграли в первом раунде плей-офф. Причём все три раза в роли обидчиков выступали американцы, но на этот раз звёздно-полосатые сами не смогли преодолеть барьер четвертьфинала.

Одним из первых успех российских спортсменов прокомментировал глава ФХР Владислав Третьяк. Трёхкратный олимпийский чемпион выразил мнение, что подопечные Брагина уже добились серьёзного результата.

«Теперь у нас есть как минимум серебряные медали, дай бог, завтра будут золотые. Проявили настоящий бойцовский характер, ведь дважды уступали в счёте (в полуфинале со Швецией. — RT), но выиграли. Наши — бойцы. Так рождается команда. Спасибо болельщикам, всем, кто переживал. Всем, кто болел за сборную России, большой респект!» — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Как бывший голкипер, глава ФХР не мог пройти мимо эпизода с заменой вратаря. По ходу третьего периода Амир Мифтахов сменил Ярослава Аскарова, пропустившего четыре шайбы от шведов.

«Очень переживал за Мифтахова, поскольку очень тяжело сразу войти в такую игру. У него хороший характер, тренерам было виднее. Он молодец. Это бойцы, у нас растут новые звёздочки, они показали настоящий характер. Сколько нужно мужества, характера, чтобы переломить ход такой встречи», — добавил Третьяк ТАСС.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил болельщиков с первым выходом в финал в новом десятилетии, а также поделился мнением о победе над Швецией.

«Сегодня мы смогли преодолеть все сложности. Боролись, соблюдали игровую дисциплину, действовали с огромным желанием, поэтому все молодцы. Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России — это финал. Все парни бились друг за друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не уступали на этом турнире. Теперь переключаемся на финал», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Член Тройного золотого клуба Валерий Каменский отметил, что матч был очень напряжённым, а инициатива переходила от одного коллектива к другому. Тем не менее, по его словам, российская дружина владела преимуществом и создала больше голевых моментов.

«До конца верил, что команда сможет сравнять счёт и победит. С первых минут были видны настрой хоккеистов, их заряженность на победу. Скамейка была живой, все жили игрой, бились друг за друга. Много талантливых ребят в составе, которые проявили себя и продавили шведов. У них есть русский характер», — выразил мнение экс-форвард «Колорадо Эвеланш».

По его словам, пара дополнительных часов отдыха не станет для россиян серьёзным подспорьем в финале.

«Рассчитывать на это не стоит. Нужно будет отдать все силы и выигрывать трофей. Без разницы, с кем биться. Если россияне будут показывать свой хоккей, они могут обыграть любого», — добавил Каменский.

Двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Яшин поздравил российских хоккеистов с успехом и рассказал, что подопечным Брагина нужно улучшить перед матчем за золото.

«У шведов хорошая техничная команда, но хотелось бы, чтобы у нас было поменьше штрафов. Думаю, что сейчас и тренерский штаб, и сами ребята подкорректируют свои действия и в финале будут меньше удаляться», — отметил Яшин.

При этом экс-нападающий «Оттава Сенаторз» не согласился с мнением, что проблемы с дисциплиной являются причиной большого количества удалений в составе российской сборной.

«Сегодня были определённые удаления, когда нужно было просто спасать момент. Да, хотелось бы, чтобы их было меньше, но вот такая получилась игра», — добавил Яшин.

По мнению заслуженного тренера страны Петра Воробьёва, российские хоккеисты одержали заслуженную победу в полуфинале молодёжного первенства планеты.

«Не думаю, что первая шайба оказала на нас какое-то разрушительное действие, но и игра в тот момент складывалась в нашу пользу, мы получили пятиминутное преимущество. А вот если бы не оно (удаление Нильса Хёгландера до конца встречи. — RT), то неизвестно, что могло бы получиться. Швеция — тоже мастеровитая команда, способная не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Матч получился героическим как для нас, так и для скандинавов, но героями в итоге стали наши», — сказал наставник.

В отличие от Яшина, Воробьёв более жёстко оценил действия россиян в эпизодах с удалениями. По его словам, три гола в меньшинстве являются показателем наличия серьёзных проблем у подопечных Брагина.

«Это не очень хорошая тенденция, надо уже начать включать голову. Думать, где можно сыграть перед воротами, где нет. Тем более что это чемпионат мира», — заявил Воробьёв.

Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Александр Пашков прокомментировал победу над «тре крунур», а также высоко оценил состав российской дружины.

«У нас хорошая команда по подбору игроков, думаю, что сильнее прошлогодней. Сегодня ребята были неплохо подготовленными, отдохнувшими. Продемонстрировали скоростной, быстрый хоккей, что стало главным преимуществом, потому что в остальных компонентах коллективы равны. Именно скорость решила исход встречи в овертайме, где россияне имели явное преимущество. Матч был сложным по содержанию», — отметил Пашков.

По его словам, тренерский штаб допустил ошибку, доверив место первого номера 17-летнему Ярославу Аскарову.

«Как и в первом матче, выбор вратаря оказался неудачным. Но команда нашла в себе силы бороться до конца. Ребята смогли справиться с эмоциями, было мало грязной игры, это очень помогло в достижении успеха. Если дружина сохранит эти качества до завтра, то имеет все шансы победить», — выразил мнение прославленный спортсмен.

Экс-голкипер «Крыльев Советов» и ЦСКА заявил, что залогом успеха стал выход на лёд Амира Мифтахова. Также он рассказал, кто из полевых хоккеистов особенно впечатлил его в прошедшей встрече со Швецией.

«В обороне прилично выглядели все без исключения, яркую игру демонстрирует Александр Романов. В атаке можно отметить Егора Соколова, забросившего две шайбы, и автора победного гола Ивана Морозова. Это классный и полезный центральный нападающий. Постарался сегодня и Кирилл Марченко. Всех перечислять не стоит, завтра каждому вновь надо доказывать, что они лучшие», — заключил Пашков.