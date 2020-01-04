«У нас гибридная оборона, которая работает во всех зонах»: о чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция

Форвард молодёжной сборной России Павел Дорофеев рискует пропустить полуфинал чемпионата мира по хоккею из-за болезни — накануне он не тренировался с партнёрами. Однако, по мнению экспертов, умение россиян хладнокровно действовать в обороне и организовывать кинжальные контратаки может сыграть ключевую роль в противостоянии. Индивидуальное мастерство россиян отметил и наставник шведов Томас Монтен. В свою очередь, нападающий Василий Подколзин признался, что не боится соперника, несмотря на громкое заявление Давида Густафссона.

«Мы уверены в себе, в своих силах, друг в друге»

Молодёжная сборная России по хоккею близка к тому, чтобы впервые за последние четыре года добраться до финала чемпионата мира. От сражения за титул подопечных Валерия Брагина отделяет полуфинальный матч с командой Швеции, демонстрирующей самый результативный хоккей на турнире. Пять своих встреч в Чехии коллектив Томаса Монтена выиграл с общим счётом 25:8, при этом в первом раунде плей-офф шведы разгромили хозяев МЧМ (5:0), которым россияне уступили в группе.

По многим признакам шведская молодёжка выглядит настоящей машиной. Например, последнее поражение на групповом этапе ЧМ скандинавы потерпели 31 декабря 2006 года от США. Начавшаяся затем беспроигрышная серия насчитывает уже 48 встреч. Впрочем, это уникальное достижение мало что значит с точки зрения медальных перспектив. В плей-офф «тре крунур» традиционно выступают менее успешно — за последние 35 лет им лишь однажды удалось завоевать золото. Знаменательное событие произошло в 2012-м, когда шведы в решающем матче одолели как раз россиян (1:0).

Исходы других турниров наглядно давали понять, что Швеция — не кубковый боец. Начиная с МЧМ-2008, они шесть раз пробивались в финал, но выиграли лишь однажды. Показатели на пяти предыдущих чемпионатах у шведов почти удручающие для одного из законодателей мод в мировом хоккее: за исключением финала-2018, это три четвёртых места и одно пятое (в 2019 году). Иными словами, «тре крунур» стабильно уступают соперникам и в матчах за бронзу.

Перед грядущими полуфиналами двое шведов находятся в топе бомбардирской гонки. Первое место с десятью очками (5 голов + 5 передач) удерживает Нильс Хёгландер, а компанию ему составляет другой крайний нападающий первого звена — Самуэль Фагемо (6 + 3). Он же является лучшим снайпером соревнований. У россиян пять человек набрали по шесть очков, но таких ярко выраженных лидеров не видно.

Однако, по мнению нападающего Василия Подколзина, это ни в коем случае не делает скандинавов сильнее.

«Мы будем иметь дело с хорошей, быстрой, обученной командой, здорово действующей в большинстве. У Швеции достаточно сильных игроков, но я их не боюсь. Мы уверены в себе, в своих силах, друг в друге. Матч будет интересным», — констатировал хоккеист.

«Может, везёт шведам. Да и кому проигрывать? Словакам, казахам?»

Стоит отметить, что, в отличие от дружины Брагина, сборная Швеции пока провела в Чехии только один по-настоящему сложный матч. В первом туре группового этапа она лишь в овертайме одолела Финляндию. В остальных встречах уровень оппонентов позволял скандинавам действовать в экономном режиме. При этом Александр Хованов не исключает, что сопернику сопутствовало везение.

«Просто правильно играют, системно. Может, везёт им. Да и кому проигрывать? Словакам, казахам? Финны могли их обыграть, но вратарь плохо действовал», — предположил нападающий.

В свою очередь, шведский наставник Томас Монтен не считает отсутствие напряжённых игр минусом для своей команды.

«Не считаю проблемой то, что мы на этом турнире провели только один сложный матч. Ты проводишь матч и двигаешься дальше. Впереди новая игра, посмотрим, что она нам принесёт», — цитирует Монтена «Чемпионат».

Специалист добавил, что считает сборную России серьёзной командой, весьма неплохо действующей в обороне, которой нельзя позволять подолгу диктовать свои условия и предоставлять слишком много пространства.

«Надеюсь, мы огорчим Аскарова и забьём ему побольше»

Турнирные пути России и Швеции в последние годы пересекались не столь часто. Преимущества в очном противостоянии нет ни у одной из команд. В 2015 году россияне уступили в группе, но взяли убедительный реванш в полуфинале. В 2017-м Россия праздновала успех в игре за третье место. Наконец, в 2018 году «тре крунур» вырвали победу по буллитам в матче за лидерство в квинтете.

Перед матчами, в которых решается судьба медалей, любое неосторожно сказанное слово может дополнительно подогреть интерес к игре. На сей раз многие зацепились за высказывания форварда Давида Густафссона, который заявил, что россияне должны бояться шведов. И хотя хоккеист лишь ответил на соответствующий вопрос журналистов, многие усмотрели в его словах излишнюю самоуверенность.

«У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. Мы много играли с Россией, когда были моложе, у них всегда хорошая команда. В Чехии я за соперниками особо не следил, но наслышан о молодом и очень хорошем вратаре Аскарове. Надеюсь, мы огорчим его и забьём побольше», — заявил Густафссон.

Хоккеист также предостерёг своих партнёров от повторения ситуации в матче с чехами, когда шведы расслабились и неоднократно позволяли соперникам организовывать контратаки два в одного. Густафссон уверен, что россияне непременно накажут за подобную беспечность.

«Их можно обыгрывать за счёт кинжальных атак»

Именитые ветераны хоккея оценивают российскую сборную достаточно высоко. Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук считает нынешнюю команду лучшей за последние пять-семь лет, даже несмотря на поражения в группе от Чехии и США. На его взгляд, коллектив Брагина выгодно отличает баланс в линиях, а также тактическая и техническая подготовка.

«Мы в России много лет опасались за качество наших защитников, но в Чехии мы видим современную мобильную, как сегодня модно говорить, гибридную оборону, которая работает во всех трёх зонах», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией «скрытым финалом». Заслуженный тренер России не сомневается, что именно эта игра станет самой захватывающей на турнире.

«У шведов свой стиль, они чётко играют в обороне, грамотно реализуют большинство, им нет равных по количеству передач. Они хороши, но мы ничуть не хуже. За счёт кинжальных атак их можно обыгрывать. У нас очень хорошее нападение, много острых форвардов. Но самое главное — дисциплина. Шведы всегда хорошо действуют в большинстве. Нашим нападающим советовал бы играть острее, лезть на ворота, не жалея себя», — констатировал Новиков.

Сами хоккеисты в преддверии матча не стремились к пространным беседам. Из-за болезни тренировку в пятницу вечером пропустил нападающий Павел Дорофеев. Вместо него в третьем звене занимался Максим Грошев. Других изменений в составе нет. Место в воротах с большой долей вероятности вновь займёт Ярослав Аскаров, получивший за четвертьфинал положительные отзывы в прессе.