Каменский о словах нападающего Густафссона: это психологический приём
- Давид Густафссон / © SIMON HASTEGA via www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Это психологический приём, используя который, соперник пытается сбить настрой россиян. Но думаю, никто на это внимание не обращает. Значит, шведы нас сами боятся, поэтому и высказываются в подобном ключе. Наоборот, это должно ещё больше завести подопечных Брагина», — предположил эксперт в интервью RT.
Нападающий Густафссон заявил, что всем командам стоит бояться сборной Швеции, так как она приехала на первенство планеты, чтобы побеждать.
Ранее Каменский выразил мнение по поводу тактики сборной России в полуфинальном матче.