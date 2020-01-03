Каменский о словах нападающего Густафссона: это психологический приём

Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский прокомментировал слова нападающего Давида Густафссона о том, что молодёжной сборной России стоит бояться команды Швеции в полуфинале чемпионата мира.

«Это психологический приём, используя который, соперник пытается сбить настрой россиян. Но думаю, никто на это внимание не обращает. Значит, шведы нас сами боятся, поэтому и высказываются в подобном ключе. Наоборот, это должно ещё больше завести подопечных Брагина», — предположил эксперт в интервью RT.

Нападающий Густафссон заявил, что всем командам стоит бояться сборной Швеции, так как она приехала на первенство планеты, чтобы побеждать.

Ранее Каменский выразил мнение по поводу тактики сборной России в полуфинальном матче.