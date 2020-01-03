Каменский уверен, что Россия должна действовать первым номером в полуфинале МЧМ

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский поделился мнением о тактике сборной России по хоккею в полуфинале молодёжного чемпионата мира.
Каменский уверен, что Россия должна действовать первым номером в полуфинале МЧМ
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

«У нас очень сильная команда. Если она будет придерживаться своего хоккея, задаст свой темп и навяжет свою тактику, то у шведов попросту не получится действовать так, как они хотят. Поэтому в любом случае стоит играть первым номером и исключительно на победу», — заявил эксперт в интервью RT.

Он отметил, что оба соперника в равной степени будут чувствовать психологическое давление.

«Каждая команда понимает, что если выиграешь в этом матче, то идёшь дальше, если нет — выбываешь из борьбы за золото», — добавил Каменский.

Полуфинальный матч молодёжного первенства планеты, в котором Россия встретится со Швецией, пройдёт 4 января в 17:00 мск.

Ранее Каменский прокомментировал игру в большинстве сборной России на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить