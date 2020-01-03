Каменский уверен, что Россия должна действовать первым номером в полуфинале МЧМ

Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский поделился мнением о тактике сборной России по хоккею в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

«У нас очень сильная команда. Если она будет придерживаться своего хоккея, задаст свой темп и навяжет свою тактику, то у шведов попросту не получится действовать так, как они хотят. Поэтому в любом случае стоит играть первым номером и исключительно на победу», — заявил эксперт в интервью RT.

Он отметил, что оба соперника в равной степени будут чувствовать психологическое давление.

«Каждая команда понимает, что если выиграешь в этом матче, то идёшь дальше, если нет — выбываешь из борьбы за золото», — добавил Каменский.

Полуфинальный матч молодёжного первенства планеты, в котором Россия встретится со Швецией, пройдёт 4 января в 17:00 мск.

Ранее Каменский прокомментировал игру в большинстве сборной России на МЧМ.