Каменский об игре в большинстве сборной России на МЧМ: количество переросло в качество

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Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский объяснил, как сборной России по хоккею удалось улучшить игру в большинстве по ходу молодёжного чемпионата мира.
Каменский об игре в большинстве сборной России на МЧМ: количество переросло в качество
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«Думаю, к этому команда и стремилась, поэтому количество и переросло в качество. Ребята наконец-то сыгрались и поняли, как необходимо действовать. До этого у них не было времени. А сейчас они почувствовали друг друга, отсюда и лучшая реализация большинства», — рассказал эксперт в интервью RT.

Кроме того, он подчеркнул, что избежать необязательных штрафов подопечным Валерия Брагина поможет лишь игровая дисциплина.

«Ребята сами должны осознавать ответственность и понимать, чем чреваты удаления. Уверен, что так и произойдёт, потому что цена победы очень велика», — добавил Каменский.

Ранее экс главный тренер национальной команды Вячеслав Быков прокомментировал победу россиян в четвертьфинале МЧМ.

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