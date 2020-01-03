Каменский об игре в большинстве сборной России на МЧМ: количество переросло в качество

Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский объяснил, как сборной России по хоккею удалось улучшить игру в большинстве по ходу молодёжного чемпионата мира.

«Думаю, к этому команда и стремилась, поэтому количество и переросло в качество. Ребята наконец-то сыгрались и поняли, как необходимо действовать. До этого у них не было времени. А сейчас они почувствовали друг друга, отсюда и лучшая реализация большинства», — рассказал эксперт в интервью RT.

Кроме того, он подчеркнул, что избежать необязательных штрафов подопечным Валерия Брагина поможет лишь игровая дисциплина.

«Ребята сами должны осознавать ответственность и понимать, чем чреваты удаления. Уверен, что так и произойдёт, потому что цена победы очень велика», — добавил Каменский.

Ранее экс главный тренер национальной команды Вячеслав Быков прокомментировал победу россиян в четвертьфинале МЧМ.