Быков: у сборной России есть все шансы, чтобы играть в финале МЧМ

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Быков: у сборной России есть все шансы, чтобы играть в финале МЧМ
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«Думаю, тренерский штаб проделал хорошую подготовительную психологическую работу в плане настроя. Не секрет, что швейцарцы — это не канадцы и не американцы, но недооценка соперника может стоить очень дорого. Здесь же я увидел, что ребята были хорошо настроены. Надо сказать, что и швейцарцы играли достаточно хорошо, очень компактно, уверенно», — приводит слова Быкова ТАСС.

Он отметил, что самым сложным из матчей плей-офф является именно четвертьфинал и теперь команде будет проще играть за выход в финал чемпионата мира.

«Ребята прошли этот этап достойно, и, какая бы команда ни вышла против них в полуфинале, они будут биться именно за выход в финал. А это уже хороший настрой, эмоциональный и позитивный задел. В плей-офф слабых команд не будет. Думаю, у наших ребят есть все шансы, чтобы играть в финале», — добавил специалист.

Сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал МЧМ, который пройдёт 4 января. Соперник подопечных Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов.

Ранее Валерий Брагин высказал мнение, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России.

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