Брагин считает, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Могли и больше забивать. Играли спокойно, в рабочем режиме, как и говорили перед игрой. Чувствовалась важность матча: или за медали, или ничего. Это немножко сковывало ребят», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Он отметил, что команда хорошо сыграла в меньшинстве, а также подчеркнул, что удалось забить как в равных составах, так и в большинстве.

«Моментами играли неплохо. По-прежнему хватаем удаления? Да, такие, необязательные есть. Ребята постоянно между собой разговаривают на эту тему. Значит, где-то эмоции перехлёстывают», — добавил специалист.

Сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал МЧМ, который пройдёт 4 января. Соперник подопечных Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов.

Ранее Василий Подколзин рассказал, благодаря чему сборная России победила Швейцарию на МЧМ.