Брагин считает, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Брагин считает, что важность матча МЧМ со Швейцарией сковывала хоккеистов сборной России
  • © Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

«Могли и больше забивать. Играли спокойно, в рабочем режиме, как и говорили перед игрой. Чувствовалась важность матча: или за медали, или ничего. Это немножко сковывало ребят», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Он отметил, что команда хорошо сыграла в меньшинстве, а также подчеркнул, что удалось забить как в равных составах, так и в большинстве.

«Моментами играли неплохо. По-прежнему хватаем удаления? Да, такие, необязательные есть. Ребята постоянно между собой разговаривают на эту тему. Значит, где-то эмоции перехлёстывают», — добавил специалист.

Сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал МЧМ, который пройдёт 4 января. Соперник подопечных Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов.

Ранее Василий Подколзин рассказал, благодаря чему сборная России победила Швейцарию на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить