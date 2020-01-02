Хоккеист Подколзин рассказал, благодаря чему сборная России победила Швейцарию на МЧМ
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«Ожидали тяжёлый матч. Вспоминая прошлый год, мы знали, что швейцарцы играют очень цепко, очень неприятно. Хорошо играют в обороне, на контратаках убегают. Слава богу, и вратарь у нас подтащил, и в большинстве голы забили, поэтому и выиграли», — приводит слова Подколзина «Чемпионат».
Он отметил, что пока не задумывался о предпочтительном сопернике по полуфиналу.
«Завтра тренировка, завтра будет всё понятно. Будем ли смотреть остальные матчи? Конечно, посмотрим», — добавил хоккеист.
Сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал МЧМ. Соперник подопечных Валерия Брагина будет определён методом жеребьёвки из команд-полуфиналистов. Игра пройдёт 4 января.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею обыграла Финляндию и выиграла бронзу МЧМ.