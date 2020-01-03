«Стоит играть первым номером»: Каменский о фаворите полуфинала МЧМ, тактических сюрпризах и дисциплине сборной России
— Согласны ли вы с тем, что самоуверенность шведов, не проигравших на нынешнем чемпионате мира ни одного матча, может играть с ними злую шутку, так как им сложно отыгрываться, если они теряют контроль над матчем?
— Нет. Сейчас идут игры на выбывание и в каждой из них важную роль играет психология. Поэтому все настаиваются на единственный матч, а то, что было до этого на турнире, не имеет никакого значения.
— Значит, психологический фактор будет довлеть над обеими соперниками в равной степени?
— Да. Каждая команда понимает, что если выиграешь в этом матче, то идёшь дальше, если нет — выбываешь из борьбы за золото.
— Шведы много атакует и забрасывают шайбы, при этом часто забывая об обороне. Значит ли это, что подопечным Валерия Брагина на руку игра вторым номером, учитывая высокое индивидуальное мастерство нападающих?
— У нас очень сильная команда. Если она будет придерживаться своего хоккея, задаст свой темп и навяжет свою тактику, то у шведов попросту не получится действовать так, как они хотят. Поэтому в любом случае стоит играть первым номером и исключительно на победу.
— Голкипер Ярослав Аскаров в последних двух матчах не дал поводов в себе усомниться, пропустив лишь дважды. Может ли тренерский штаб выпустить Амира Мифтахова, или уже не стоит заниматься рокировками?
— Разумеется, это выбор тренерского штаба. Как они решат, так и будет, мне здесь тяжело судить. Но у нас есть главный вратарь, отстоявший большее количество матчей, наверное, его и нужно оставлять. Значит, ему доверяют. Хорошо, что у есть второй голкипер, который в случае чего может подстраховать, но, думаю, Аскаров уверенно выйдет на встречу со Швецией и поможет своей команде.
— Игра в большинстве в последних двух матчах становилась решающим фактором. В данном случае стоит говорить о том, что сработали перестановки тренерского штаба или просто количество перешло в качество?
— Думаю, к этому команда и стремилась, поэтому количество и переросло в качество. Ребята наконец-то сыгрались и поняли, как необходимо действовать. До этого у них не было на это времени. А сейчас они почувствовали друг друга, отсюда и лучшая реализация большинства.
— В списке бомбардиров турнира лидируют нападающие первого звена сборной Швеции Нильс Хогландер и Самуэль Фагемо. Акцентирует ли тренерский штаб на их особое внимание при подготовке или лишь попросит строже играть в обороне в целом?
— Конечно, им будет уделено особое внимание, будут разобраны их голевые моменты, позиции, с которых они чаще всего забрасывали шайбу. И ребята будут внимательнее против них действовать, как и с любыми лидерами. Но в принципе, не надо ни под кого подстраиваться, а вместо этого самим идти вперёд, реализовывать голевые моменты и обыгрывать шведов.
— Как Брагин и Игорь Ларионов могут удивить соперника, или в матче такого уровня о сюрпризах говорить не приходится?
— Не думаю, что стоит кого-то удивлять. У нас сильная команда, которая умеет выйти сыграть в свой хоккей. Они это уже продемонстрировали во встречах с Канадой и Швейцарией. Если россияне продолжат придерживаться той же линии, никаких проблем у них не возникнет.
— Форвард Давид Густафссон накануне заявил, что сборная России должна бояться Швеции, так как она идёт за золотом. Это своеобразная бравада, или соперник действительно фаворит в этом матче?
— Это психологический приём, используя который соперник пытается сбить настрой россиян. Но думаю, никто на это внимание не обращает. Значит, шведы нас сами боятся, поэтому и высказываются в подобном ключе. Наоборот это должно ещё больше завести подопечных Брагина.
— Швеция реализует 40% большинства, а россияне, напротив, лучше всех на турнире убивают время во время игры в неравных составах, хотя и зарабатывают в среднем по пять — шесть. Как в полуфинале обойтись без необязательных штрафов?
— Необходима игровая дисциплина. Ребята сами должны осознавать ответственность и понимать, чем чреваты удаления. Уверен, что так и произойдёт, потому что цена победы очень велика.
— Сборная России проводила свой матч на восемь часов раньше, чем соперник, но при этом проделала путь из Тршинца в Остраву. Какой из факторов скорее скажется на игре в полуфинале?
— Думаю, что ни то, ни то не будет иметь значения. Ребята молодые, быстро восстанавливаются, им хватит на это сегодняшнего дня отдыха. Кроме того, не стоит забывать о накале в плей-офф, который дополнительно подстёгивает хоккеистов. Поэтому на такие вещи никто не будет обращать внимание.
— 9 ноября в контрольном матче шведы разгромили россиян 6:1. Станет ли это дополнительной мотивацией для команды Брагина?
— Сейчас все настраиваются на конкретный матч со шведами, который необходимо выиграть. Поэтому не имеет значения, что было до этого или что ждёт впереди. Сейчас нужно правильно подойти к этой встрече, подобрать тактику и обыграть соперника.
— Какой бы вы дали прогноз на полуфинал?
— Мне бы не хотелось заниматься предсказаниями. Буду болеть за нашу команду и, думаю, что она победит. Подопечные Брагина могут это сделать, в этом нет никаких сомнений. В плей-офф вышли исключительно сильнейшие команды, поэтому о фаворитах говорить не приходится.
- «Шапкозакидательство закончилось»: Плющев о старте плей-офф МЧМ, игре сборной в большинстве и следующем сопернике
- Дубль Воронкова, две передачи Денисенко и чудо-сейв Аскарова: как Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ
- «И вратарь тащил, и в большинстве забросили»: что говорили после четвертьфинального матча МЧМ Россия — Швейцария
- Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
- Хёгландер о матче со сборной России по хоккею на МЧМ: Швеция идёт за золотом