«Стоит играть первым номером»: Каменский о фаворите полуфинала МЧМ, тактических сюрпризах и дисциплине сборной России

Молодёжная сборная России должна действовать первым номером в полуфинале чемпионата мира со Швецией. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский. По его словам, российские хоккеисты успели сыграться за время турнира. Кроме того, эксперт рассказал, как подопечным Валерия Брагина стоит действовать против лучших бомбардиров первенства Нильса Хогландера и Самуэля Фагемо, а также назвал психологическим приёмом заявление нападающего Давида Густафссона о том, что сборной России необходимо бояться будущего соперника.

— Согласны ли вы с тем, что самоуверенность шведов, не проигравших на нынешнем чемпионате мира ни одного матча, может играть с ними злую шутку, так как им сложно отыгрываться, если они теряют контроль над матчем?

— Нет. Сейчас идут игры на выбывание и в каждой из них важную роль играет психология. Поэтому все настаиваются на единственный матч, а то, что было до этого на турнире, не имеет никакого значения.

— Значит, психологический фактор будет довлеть над обеими соперниками в равной степени?

— Да. Каждая команда понимает, что если выиграешь в этом матче, то идёшь дальше, если нет — выбываешь из борьбы за золото.

— Шведы много атакует и забрасывают шайбы, при этом часто забывая об обороне. Значит ли это, что подопечным Валерия Брагина на руку игра вторым номером, учитывая высокое индивидуальное мастерство нападающих?

— У нас очень сильная команда. Если она будет придерживаться своего хоккея, задаст свой темп и навяжет свою тактику, то у шведов попросту не получится действовать так, как они хотят. Поэтому в любом случае стоит играть первым номером и исключительно на победу.

— Голкипер Ярослав Аскаров в последних двух матчах не дал поводов в себе усомниться, пропустив лишь дважды. Может ли тренерский штаб выпустить Амира Мифтахова, или уже не стоит заниматься рокировками?

— Разумеется, это выбор тренерского штаба. Как они решат, так и будет, мне здесь тяжело судить. Но у нас есть главный вратарь, отстоявший большее количество матчей, наверное, его и нужно оставлять. Значит, ему доверяют. Хорошо, что у есть второй голкипер, который в случае чего может подстраховать, но, думаю, Аскаров уверенно выйдет на встречу со Швецией и поможет своей команде.

— Игра в большинстве в последних двух матчах становилась решающим фактором. В данном случае стоит говорить о том, что сработали перестановки тренерского штаба или просто количество перешло в качество?

— Думаю, к этому команда и стремилась, поэтому количество и переросло в качество. Ребята наконец-то сыгрались и поняли, как необходимо действовать. До этого у них не было на это времени. А сейчас они почувствовали друг друга, отсюда и лучшая реализация большинства.

— В списке бомбардиров турнира лидируют нападающие первого звена сборной Швеции Нильс Хогландер и Самуэль Фагемо. Акцентирует ли тренерский штаб на их особое внимание при подготовке или лишь попросит строже играть в обороне в целом?

— Конечно, им будет уделено особое внимание, будут разобраны их голевые моменты, позиции, с которых они чаще всего забрасывали шайбу. И ребята будут внимательнее против них действовать, как и с любыми лидерами. Но в принципе, не надо ни под кого подстраиваться, а вместо этого самим идти вперёд, реализовывать голевые моменты и обыгрывать шведов.

— Как Брагин и Игорь Ларионов могут удивить соперника, или в матче такого уровня о сюрпризах говорить не приходится?

— Не думаю, что стоит кого-то удивлять. У нас сильная команда, которая умеет выйти сыграть в свой хоккей. Они это уже продемонстрировали во встречах с Канадой и Швейцарией. Если россияне продолжат придерживаться той же линии, никаких проблем у них не возникнет.

— Форвард Давид Густафссон накануне заявил, что сборная России должна бояться Швеции, так как она идёт за золотом. Это своеобразная бравада, или соперник действительно фаворит в этом матче?

— Это психологический приём, используя который соперник пытается сбить настрой россиян. Но думаю, никто на это внимание не обращает. Значит, шведы нас сами боятся, поэтому и высказываются в подобном ключе. Наоборот это должно ещё больше завести подопечных Брагина.

— Швеция реализует 40% большинства, а россияне, напротив, лучше всех на турнире убивают время во время игры в неравных составах, хотя и зарабатывают в среднем по пять — шесть. Как в полуфинале обойтись без необязательных штрафов?

— Необходима игровая дисциплина. Ребята сами должны осознавать ответственность и понимать, чем чреваты удаления. Уверен, что так и произойдёт, потому что цена победы очень велика.

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— Сборная России проводила свой матч на восемь часов раньше, чем соперник, но при этом проделала путь из Тршинца в Остраву. Какой из факторов скорее скажется на игре в полуфинале?

— Думаю, что ни то, ни то не будет иметь значения. Ребята молодые, быстро восстанавливаются, им хватит на это сегодняшнего дня отдыха. Кроме того, не стоит забывать о накале в плей-офф, который дополнительно подстёгивает хоккеистов. Поэтому на такие вещи никто не будет обращать внимание.

— 9 ноября в контрольном матче шведы разгромили россиян 6:1. Станет ли это дополнительной мотивацией для команды Брагина?

— Сейчас все настраиваются на конкретный матч со шведами, который необходимо выиграть. Поэтому не имеет значения, что было до этого или что ждёт впереди. Сейчас нужно правильно подойти к этой встрече, подобрать тактику и обыграть соперника.

— Какой бы вы дали прогноз на полуфинал?

— Мне бы не хотелось заниматься предсказаниями. Буду болеть за нашу команду и, думаю, что она победит. Подопечные Брагина могут это сделать, в этом нет никаких сомнений. В плей-офф вышли исключительно сильнейшие команды, поэтому о фаворитах говорить не приходится.