«Шапкозакидательство закончилось»: Плющев о старте плей-офф МЧМ, игре сборной в большинстве и следующем сопернике

После нескольких неудач на молодёжном чемпионате мира хоккеисты сборной России смогли избавиться от шапкозакидательских настроений. Об этом в интервью RT рассказал известный хоккейный тренер Владимир Плющев. Эксперт также подчеркнул, что Швейцарию, соперника россиян по четвертьфиналу, не стоит недооценивать. Кроме того, специалист похвалил Ярослава Аскарова за уверенную игру в воротах.

«Должны же уже были когда-нибудь реализовать большинство»

— Матч с Германией стал очередным доказательством того, что сборная России может в нужный момент собраться. Действительно ли команда обретает себя?

— Класс российской сборной всё-таки выше, поэтому игра с Германией, конечно, ещё не показатель. В составе у немцев, безусловно, есть хорошие ребята, мастеровитые, с приличными физическими кондициями, но победа над немецкой командой не стала чем-то невероятным. Наши хоккеисты просто показали себя — они обязаны были выигрывать.

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— Кирилл Марченко принял участие в пяти голах сборной из шести. Тот факт, что в команде есть человек, способный взять на себя бремя лидерства, осложнит задачу противнику?

— Нет, соперник играет против всего коллектива, а не против конкретного человека. Но, безусловно, один яркий игрок — это тоже часть команды, результативные действия очень нужны сборной.

— До этого матча Марченко набрал всего один балл и был не очень заметен. С чем связана такая результативность?

— Думаю, тут дело в психологии. Шапкозакидательство закончилось, игроки поняли, что, если не добиваться результата сразу, потом на это может не хватить времени.

— Не считаете, что команду немного перехвалили до старта турнира, ведь многие эксперты называли её однозначным фаворитом чемпионата мира?

— Возможно, у кого-то голова и закружилась. Но сыграв неудачные матчи, ребята навредили сами себе. Теперь, думаю, благодаря дисциплине удастся исправить ситуацию.

— Сборная России наконец-то удалось реализовать большинство на этом турнире. Что способствовало этому?

— Команда и в прошлых матчах имела преимущество в игре в неравных составах, когда-то же должны уже были его реализовать! Будем надеяться, сборная поймала эту «ниточку». Но здесь недостаточно индивидуального мастерства отдельных игроков — всё зависит от коллектива в целом.

— Команде действительно удалось улучшить розыгрыш в большинстве или просто прорвало?

— Повторюсь, игра с немцами — это ещё не показатель. Они сразу отдали нам инициативу, надеясь на острые контратаки. Да, наша команда эти контратаки исключила и добилась успеха, но впереди матчи с куда более серьёзными противниками.

— Можно ли сказать, что решающим фактором стал перевод Дорофеева в первую пятёрку большинства?

— Это тренерские решения, которые я не обсуждаю. Тут может быть всё что угодно, включая какие-то микротравмы. Мы этого знать не можем, это известно только штабу.

— Почему он ранее не использовал отличный бросок Дорофеева?

— Вопрос к Ларионову. Он отвечает за игру в большинстве.

— Не показалось, что комбинации напомнили розыгрыш большинства «Вашингтона», старающегося доставить шайбу до Овечкина, располагающегося, правда, в левом круге вбрасывания?

— Трудно сказать. Игра слишком многогранна, чтобы сравнивать. Существуют определённые схемы, описанные в хоккейных учебниках. Но не нужно сравнивать комбинации — ни с «Вашингтоном», ни с игрой ЦСКА в 1970-х…

«Швейцарцы — это уже не та команда для битья»

— Какое впечатление оставила игра Аскарова?

— На нём лежала высокая ответственность, и он справился. Многие скептики отмечали, что победный состав не меняют, но в итоге Аскаров сыграл спокойно, уверенно, без нервозности. Это говорит о том, что он сумеет адаптироваться довольно быстро.

— Насколько правильным было решение выпустить его вместо Мифтахова? Не может ли это надломить Амира, который не очень уверенно выглядел в матче с США?

— Такое решение принял тренерский штаб, и его диктовала необходимость, а не какие-то симпатии или мнения экспертов. Те, кто высказываются по этому поводу, не тренируют команду. Что же теперь, всех слушать? Мы же не знаем, возможно, у кого-то из игроков температура поднялась…

— Кто должен играть в воротах в плей-офф и конкретно в отчётном матче?

— Всё очень просто: играть должен сильнейший. А тренерские решения, повторюсь, я не комментирую.

— Удивлены, что швейцарцы, наш соперник по четвертьфиналу, с запасом обыграли Финляндию, хотя, в отличие от имевшего день отдыха противника, проводили второй матч за сутки?

— Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей и в рейтинге идут вверх. У них хорошие молодёжная и юношеская сборная — это уже не те команды для битья, которые можно недооценивать. Просто Финляндия и Швейцария решили свои задачи по выходу в плей-офф, и оставалось только выяснить, кто какое место займёт. Поэтому оба соперника играли довольно легко, и это также, в принципе, не показательный матч.

— Возможно ли, что команда Юсси Ахокаса умышленно старалась избежать встреч с россиянами в четвертьфинале и попадания в одну половину сетки с канадцами?

— Не думаю, что была такая установка. Тем более что вопрос с попаданием в плей-офф всё равно уже был решён. Понятно, что группы A и B были изначально разные по классу и уровню напряжения. В нашей группе и соперники были серьёзнее, и результаты более неожиданные.

— Организованная и физически выносливая команда США для них более удобный соперник, чем Россия?

— У всех есть более удобные и менее удобные противники, но в плей-офф таких уже нет. Само качество игры будет уже совсем другое.

— Чем могут удивить россиян подопечные Кристиана Вольвенда, помимо организации и самоотдачи?

— А разве этого мало? Как раз вполне достаточно для победы. В составе этой команды есть ребята, способные решить исход эпизода. Нужна только дисциплина.

— Для швейцарцев эта игра станет третьей за четыре неполных дня, а наша команда имела день отдыха перед матчем с немцами. В этих условиях длина скамейки сборной России сыграет важную роль для победы?

— Не считаю. К тому же много отдыхать во время чемпионата мира тоже не очень хорошо. В предстоящей игре многое будет зависеть от того, насколько грамотно швейцарцы разберут тактику.

— Швейцария лучше всех на МЧМ реализует свои моменты (19 голов при 109 бросках, это 17,43% реализации). Этот факт может заставить тренерский штаб нашей команды начать игру вторым номером и сыграть на контратаках?

— Я не думаю, что статистика может кого-то напрячь или испугать. Наша сборная будет определять задачи на предстоящую игру, думая о реализации тактики и рассчитывая на своих исполнителей. Когда я, например, играл на чемпионате против финнов, они перебросали нас в два раза, а счёт на табло был 2:0 в нашу пользу. И меня спрашивали о том, насколько это справедливо. Но мы же не в снежки играем! Пусть хоть сто бросков будет, главное, насколько они результативные.