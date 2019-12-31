Сборная России сыграет с Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею

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В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России встретится с национальной командой Швейцарии.
Сборная России сыграет с Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею
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В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2020 года сборная России сыграет с национальной командой Швейцарии. По итогам группового этапа подопечные Брагина заняли третье место в квинтете B, а коллектив Тьерри Патерлини — второе в группе A.

В последний раз команды встречались на прошлогоднем турнире. На групповом этапе подопечные Брагина выиграли со счётом 7:4, а в матче за третье место — 5:2.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин указал на ошибки в матче с Германией.

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