Сборная России сыграет с Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России встретится с национальной командой Швейцарии.

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2020 года сборная России сыграет с национальной командой Швейцарии. По итогам группового этапа подопечные Брагина заняли третье место в квинтете B, а коллектив Тьерри Патерлини — второе в группе A.

В последний раз команды встречались на прошлогоднем турнире. На групповом этапе подопечные Брагина выиграли со счётом 7:4, а в матче за третье место — 5:2.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин указал на ошибки в матче с Германией.