Брагин указал на ошибки в игре сборной России в матче с Германией на МЧМ по хоккею

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился впечатлениями от победы над командой Германии на групповой стадии чемпионата мира 2020 года.

«Когда крупный счёт стал, начали немножко неправильно играть — очки набирать, голы. Это надо поправить», — цитирует Брагина «Спорт-Экспресс».

По словам наставника российской команды, график турнира сыграл на пользу его подопечным. Он отметил, что на немцев серьёзно повлиял тот факт, что накануне они встречались с канадцами, в то время как отечественные спортсмены имели день отдыха.

Ранее нападающий молодёжной сборной России Иван Морозов прокомментировал победу над Германией на первенстве планеты в Чехии.