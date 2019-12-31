Брагин указал на ошибки в игре сборной России в матче с Германией на МЧМ по хоккею
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«Когда крупный счёт стал, начали немножко неправильно играть — очки набирать, голы. Это надо поправить», — цитирует Брагина «Спорт-Экспресс».
По словам наставника российской команды, график турнира сыграл на пользу его подопечным. Он отметил, что на немцев серьёзно повлиял тот факт, что накануне они встречались с канадцами, в то время как отечественные спортсмены имели день отдыха.
Ранее нападающий молодёжной сборной России Иван Морозов прокомментировал победу над Германией на первенстве планеты в Чехии.