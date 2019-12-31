Морозов считает, что сборная России должна была выходить в плей-офф МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Иван Морозов прокомментировал крупную победу над командой Германии в заключительном матче групповой стадии первенства планеты 2020 года.

«Такой хороший счёт. Могу сказать, что уверенно победили. Молодцы, что вышли. И должны были выходить с такой сборной», — цитирует Морозова РИА Новости.

По его словам, это обусловлено тем фактом, что перед молодёжной сборной России ставили задачу не только выйти из группы на чемпионате мира 2020 года.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что поможет сборной страны добиться успеха на молодёжном чемпионате мира в Чехии.