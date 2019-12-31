Третьяк рассказал, что поможет сборной России добиться успеха на МЧМ по хоккею
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«Команда Германии показала себя дисциплинированной, но нам самим надо меньше удаляться. Как показали первые игры, если будем удаляться и не будет дисциплины, мы ничего не выиграем. Только через жесточайшую дисциплину, работоспособность и самопожертвование можно чего-то добиться», — цитирует Третьяка ТАСС.
По его словам, в матчах плей-офф отечественным хоккеистам необходимо чаще задействовать защитников и воздержаться от большого количества удалений. При этом он отметил, что многое будет зависеть от действий голкиперов Ярослава Аскарова, Амира Мифтахова и Даниила Исаева.
Ранее капитан молодёжной сборной России Григорий Денисенко прокомментировал обилие удалений в матче с командой Германии на первенстве планеты.