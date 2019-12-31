Третьяк рассказал, что поможет сборной России добиться успеха на МЧМ по хоккею

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал крупную победу сборной страны над командой Германии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
Третьяк рассказал, что поможет сборной России добиться успеха на МЧМ по хоккею
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«Команда Германии показала себя дисциплинированной, но нам самим надо меньше удаляться. Как показали первые игры, если будем удаляться и не будет дисциплины, мы ничего не выиграем. Только через жесточайшую дисциплину, работоспособность и самопожертвование можно чего-то добиться», — цитирует Третьяка ТАСС.

По его словам, в матчах плей-офф отечественным хоккеистам необходимо чаще задействовать защитников и воздержаться от большого количества удалений. При этом он отметил, что многое будет зависеть от действий голкиперов Ярослава Аскарова, Амира Мифтахова и Даниила Исаева.

Ранее капитан молодёжной сборной России Григорий Денисенко прокомментировал обилие удалений в матче с командой Германии на первенстве планеты. 

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