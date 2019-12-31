Денисенко: по большому количеству удалений будем разговаривать
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«По большому количеству удалений будем разговаривать. Нужно, конечно, это поправлять, что-то делать с этим. Реально много удалений», — заявил Денисенко «Чемпионату».
В матче с командой Германии сборная России шесть раз оказывалась в меньшинстве, при этом дважды малый штраф заработал сам Денисенко.
По словам хоккеиста, подобное положение дел огорчает его. При этом он отметил, что удаления происходят ненамеренно.
«Потом сидишь, думаешь, анализируешь», — заключил Денисенко.
Ранее известный хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, что помогло сборной России победить команду Германии на молодёжном первенстве планеты.