Денисенко: по большому количеству удалений будем разговаривать

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Капитан молодёжной сборной России по хоккею Григорий Денисенко прокомментировал обилие удалений в составе команды в матче с Германией на чемпионате мира 2020 года в Чехии.
Денисенко: по большому количеству удалений будем разговаривать
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«По большому количеству удалений будем разговаривать. Нужно, конечно, это поправлять, что-то делать с этим. Реально много удалений», — заявил Денисенко «Чемпионату».

В матче с командой Германии сборная России шесть раз оказывалась в меньшинстве, при этом дважды малый штраф заработал сам Денисенко.

По словам хоккеиста, подобное положение дел огорчает его. При этом он отметил, что удаления происходят ненамеренно.

«Потом сидишь, думаешь, анализируешь», — заключил Денисенко.

Ранее известный хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, что помогло сборной России победить команду Германии на молодёжном первенстве планеты.

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