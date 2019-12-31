Хоккейный агент сказал, за счёт чего Россия победила Германию на МЧМ

Короткая ссылка
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал победу молодёжной сборной России над национальной командой Германии на чемпионате мира 2020 года в Чехии.
Хоккейный агент сказал, за счёт чего Россия победила Германию на МЧМ
  • © fhr.ru

«Сборная России победила Германию за счёт мастерства. Победа крылась в деталях, россияне смотрелись уверенно и контролировали шайбу. Понравилось давление на ворота соперника, а также долгожданное большинство, которое наконец-то заработало. Причём сразу трижды», — цитирует Дементьева «Чемпионат».

При этом он отдал дань уважения немецким хоккеистам, отметив, что они произвели на него приятное впечатление. Он сказал, что подопечные Тобиаса Абштрайтера хорошо обучены, а также особо отметил их защитника Морица Зайдера. 

По его мнению, причиной столь крупного поражения Бундестим стала усталость из-за напряжённого матча с Канадой, прошедшего накануне.

Ранее капитан молодёжной сборной России Григорий Денисенко рассказал, что помогло команде наладить игру в большинстве. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить