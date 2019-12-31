Хоккейный агент сказал, за счёт чего Россия победила Германию на МЧМ

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал победу молодёжной сборной России над национальной командой Германии на чемпионате мира 2020 года в Чехии.

«Сборная России победила Германию за счёт мастерства. Победа крылась в деталях, россияне смотрелись уверенно и контролировали шайбу. Понравилось давление на ворота соперника, а также долгожданное большинство, которое наконец-то заработало. Причём сразу трижды», — цитирует Дементьева «Чемпионат».

При этом он отдал дань уважения немецким хоккеистам, отметив, что они произвели на него приятное впечатление. Он сказал, что подопечные Тобиаса Абштрайтера хорошо обучены, а также особо отметил их защитника Морица Зайдера.

По его мнению, причиной столь крупного поражения Бундестим стала усталость из-за напряжённого матча с Канадой, прошедшего накануне.

Ранее капитан молодёжной сборной России Григорий Денисенко рассказал, что помогло команде наладить игру в большинстве.