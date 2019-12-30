«На льду разгорелась война»: что говорили после матча МЧМ по хоккею Россия — США

Во время матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между Россией и США эмоции взяли верх, а на льду разгорелась настоящая спортивная война. Об этом заявил после игры автор дубля в составе американцев Артур Калиев. В свою очередь, российский нападающий Кирилл Марченко рассказал об ударе исподтишка локтем в лицо со стороны игрока сборной Соединённых Штатов Оливера Вальстрёма, который остался не замечен судьями. А форвард Никита Ртищев, попытавшийся разобраться с Вальстрёмом, отметил, что соперники регулярно пытались вывести россиян из себя.

«Задания действовать грязно ни в коем случае не было»

После разгрома Канады болельщики ждали от сборной России продолжения в игре с США, однако на этот раз команде не удалось порадовать поклонников. Подопечные Валерия Брагина пропустили две шайбы за шесть секунд в концовке второго периода и от такого удара оправиться уже не сумели. Сам тренер на пресс-конференции отметил, что его коллективу не хватило сил и эмоций после встречи с «Кленовыми листьями».

«Ждали, что будет очень тяжело. Игра шла до первой шайбы, к сожалению, её забросили США. Не считаю, что американцы превзошли нас тактически. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому было сложно. Над реализацией большинства мы работаем. К сожалению, у нас хромает завершение атак: последний пас, бросок. Где-то не хватает хладнокровия», — объяснил тренер.

Специалист, комментируя большое количество стычек, подчеркнул, что постоянно общается с подопечными на тему дисциплины.

«Егор Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Как такового нарушения не было. Остальные надо смотреть и оценивать. Что касается удара Оливера Вальстрёма в голову Кириллу Марченко, то с лавки этот эпизод был виден не слишком хорошо. Но потом мы посмотрели его, судьи не увидели момента», — добавил Брагин.

Помимо этого, тренер заявил, что не считает ошибкой своё решение довериться Амиру Мифтахову на последнем рубеже во втором матче кряду и поделился ожиданиями от грядущей встречи с Германией.

«У немцев очень перспективная и хорошая команда. Вообще нам досталась крайне сложная группа, здесь каждый матч многое решает», — подытожил Брагин.

В свою очередь, наставник американцев Скотт Санделин рассказал, что его подопечные были готовы к разным стилям игры со стороны соперника, и отметил, что огромную роль в противостоянии сыграл первый гол сборной США.

«Было важно забить первыми и дальше играть, ведя в счёте. У нас не всё получалось в меньшинстве на этом турнире. Признаюсь, когда мы отбились в ситуации «три на пять» в концовке матча с Германией, это вызвало у ребят энтузиазм. Поработали над некоторыми моментами, хорошо блокировали броски, вратарь совершал важные сейвы. Понимали, что шансы у России будут, поскольку у них есть ребята с хорошим броском, которые могут двигать шайбу. Что касается стычек, то это эмоции. Задания действовать грязно ни в коем случае не было, у нас имелся план на игру, чтобы одержать победу. А в игре всякое случается», — заявил Санделин.

«Врезал и врезал, надо было играть дальше»

Пожалуй, единственным хоккеистом в составе сборной России, который может занести игру с США себе в актив, стал Александр Романов. В начале третьего периода защитник сократил отставание в счёте и вернул отечественную команду в игру. К сожалению, на большее подопечных Брагина не хватило.

«Много удалялись, не реализовали моменты и пропустили глупые шайбы. Тактически американцы нас не превзошли. Мы показывали приличную игру, «возили» их в зоне достаточно долго. Просто нам не повезло. Да и голов в большинстве не хватает. Сегодня у нас 14 попыток и нулевая реализация. Когда забил, конечно, пытался завести ребят. Но сказалась усталость, пришлось нелегко. Все ребята были заряжены на победу. И физически, и эмоционально мы были готовы к этой игре. Показывали хороший хоккей, но нам забросили две глупые шайбы за шесть секунд. Это сразу «срубило». После этого пытались собраться, показывать свой хоккей, и у нас даже многое получалось», — подвёл итоги Романов.

Особо эмоциональное обсуждение вызвал эпизод с участием Марченко, о котором говорил Брагин. Он произошёл на 14-й минуте встречи. Вальстрём, проезжая мимо Кирилла, неожиданно ударил его локтем в лицо, после чего россиянин рухнул как подкошенный. Однако судьи момента не увидели и никак не наказали американца. Сам Марченко не стал раздувать из этого скандал.

«Где-то не хватило сил, поскольку накануне отдали много эмоций. Некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание. Должны были выходить и показывать свой хоккей. В принципе, мы это и делали, но не хватило реализации и хладнокровия. Матчи между США и Россией — это дерби. Здесь всегда хватает стычек, ударов исподтишка. Это нормально. Удар Вальстрёма? Это дело судьи. Он подъехал и сказал, что ничего не было. Врезал и врезал, надо было играть дальше», — объяснил Марченко.

В ответ партнёры Кирилла тут же провели несколько жёстких силовых приёмов, а после второго периода с Вальстрёмом едва не сошёлся в рукопашной Никита Ртищев. Нападающий даже боднул визави головой, но судья вовремя разнял оппонентов.

«К сожалению, у американцев такой стиль игры — они пытаются вывести из себя. У нас опять было много ненужных удалений, часто играли в меньшинстве. Потратили на это много сил, может, их и не хватило в концовке. Эпизод с Вальстрёмом? Ничего особенного, обычный игровой момент, чуть потолкались. Нахватали ненужных удалений. Работаем, но в молодёжном хоккее эмоции бьют ключом. Порой делаем неправильные вещи в ущерб себе», — заявил форвард.

В свою очередь, Вальстрём подчеркнул, что стычка с Ртищевым — игровой момент, но не стал ничего говорить об эпизоде с Марченко.

«Получилась хорошая игра, все бились. Здорово принять участие в таком матче. Эмоции на таком турнире — это важно. Надо играть жёстко. Россия — команда, которой можно залезть под кожу. Что касается конфликта со Ртищевым, то это часть хоккея, но не думаю, что ему обязательно нужно было бить меня головой. Над некоторыми ребятами эмоции берут верх, это часть игры. Впрочем, я бы поступил точно так же в подобной ситуации», — подчеркнул Вальстрём.

Автор дубля в составе сборной США уроженец Узбекистана Артур Калиев вовсе сравнил завершившийся матч с войной.

«Мы хорошо оборонялись, блокировали много бросков, забросили важные шайбы. Больше рад победе, а не своему дублю, ведь только результат по-настоящему имеет значение. Эмоций хватало, но так всегда происходит, когда встречаются два принципиальных соперника, две сильных команды. Это большая победа для нас. Можно сказать, что на льду разгорелась война. Было много удалений, много провокаций. Нам повезло, что забили больше соперника», — отметил Калиев.

Наконец, нападающий сборной России Александр Хованов посетовал на слабую реализацию моментов и отсутствие шайб в большинстве.

«У нас было два или три попадания в штанги. Где-то нужно было хладнокровнее сыграть, сделать лишний пас, вывести партнёра на бросок. Надеюсь, в следующих матчах всё это придёт. Американцы ни в чём нас не превосходили, просто реализовали большинство. В шайбе, которую они забросили, был элемент удачи. Непонятно, как она залетела в сетку. Было очень важно, кто откроет счёт. Мы продолжали хорошо играть и в третьем периоде, наращивали темп, но у соперника отлично смотрелся вратарь», — отдал должное голкиперу отечественный хоккеист.

При этом он посетовал, что судьи дали россиянам несколько спорных удалений.

«Например, когда Соколова удаляли во второй раз — в третьем периоде. Он не видел соперника, тот просто в него въехал. Там такая глыба, конечно, он упал, завалился. Но не буду оценивать судейство, мы должны были показывать свою игру. У нас есть уверенность, что всё будет хорошо. Впереди игра с Германией, не должно быть никакой недооценки. Нужно выйти на этом матч, как на последний, и биться», — заявил Хованов.