Романов не считает, что молодёжная сборная России по хоккею играла хуже США

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов объяснил причину поражения национальной команды от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Мы много удалялись, не забили свои моменты и пропустили глупые голы. Тактически американцы нас не переиграли, мы сегодня тоже прилично играли, показывали хорошую игру, возили их в зоне достаточно долго. Нам сегодня просто повезло меньше, чем американцам», — цитирует Романова Sport24.

По его словам, на матче с США сказалась усталость после игры с Канадой. При этом он отметил, что россияне были максимально заряжены на игру.

«Просто мы пропустили два глупых гола за шесть секунд, это срубило всю игру. После этого, конечно, пытались собраться, у нас многое получалось, но не все так гладко», — добавил Романов.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

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