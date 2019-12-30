Романов не считает, что молодёжная сборная России по хоккею играла хуже США

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Защитник молодёжной сборной России Александр Романов объяснил причину поражения национальной команды от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Романов не считает, что молодёжная сборная России по хоккею играла хуже США
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«Мы много удалялись, не забили свои моменты и пропустили глупые голы. Тактически американцы нас не переиграли, мы сегодня тоже прилично играли, показывали хорошую игру, возили их в зоне достаточно долго. Нам сегодня просто повезло меньше, чем американцам», — цитирует Романова Sport24.

По его словам, на матче с США сказалась усталость после игры с Канадой. При этом он отметил, что россияне были максимально заряжены на игру. 

«Просто мы пропустили два глупых гола за шесть секунд, это срубило всю игру. После этого, конечно, пытались собраться, у нас многое получалось, но не все так гладко», — добавил Романов.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Ранее форвард Кирилл Марченко прокомментировал удар в лицо от американца Оливера Вальстрёма на МЧМ.

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