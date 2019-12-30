Хоккеист Марченко прокомментировал удар в лицо от американца Вальстрёма на МЧМ
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«США — Россия — это как дерби. Всегда идут стычки, удары исподтишка. Это нормально. Это игра. Удар Вальстрёма? Это дело судьи. Он подъехал и сказал, что ничего не было. Врезал и врезал, надо было играть дальше», — цитирует Марченко «Чемпионат».
Он также выразил мнение, что команде не хватило эмоций и хладнокровия в матче с Соединёнными Штатами.
Во время второго периода при атаке россиян Вальстрём отмахнулся от Марченко, ударив его локтем по лицу.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.
Ранее Никита Ртищев назвал игровым моментом потасовку с Вальстрёмом в матче на МЧМ.