Ртищев назвал игровым моментом потасовку с американским хоккеистом в матче на МЧМ
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«Эпизод с Вальстрёмом? Ничего особенного, обычный игровой момент, чуть потолкались», — цитирует Ртищева «Чемпионат».
Он также отметил, что сборная России получила слишком много удалений в минувшей игре и поддалась на провокации Соединённых Штатов.
«Потратили много сил, может, из-за этого не хватило в концовке», — добавил Ртищев.
В конце второго периода у Ртищева произошёл конфликт с Вальстрёмом. В результате россиянин боднул соперника головой.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.
Ранее сообщалось, что сборная России потерпела пятое поражение подряд от США на МЧМ.