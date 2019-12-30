Ртищев назвал игровым моментом потасовку с американским хоккеистом в матче на МЧМ

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Нападающий молодёжной сборной России Никита Ртищев прокомментировал потасовку с американским форвардом Оливером Вальстрёмом во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии
Ртищев назвал игровым моментом потасовку с американским хоккеистом в матче на МЧМ
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«Эпизод с Вальстрёмом? Ничего особенного, обычный игровой момент, чуть потолкались», — цитирует Ртищева «Чемпионат».

Он также отметил, что сборная России получила слишком много удалений в минувшей игре и поддалась на провокации Соединённых Штатов.

«Потратили много сил, может, из-за этого не хватило в концовке», — добавил Ртищев.

В конце второго периода у Ртищева произошёл конфликт с Вальстрёмом. В результате россиянин боднул соперника головой.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела пятое поражение подряд от США на МЧМ.

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