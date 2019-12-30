Хоккеист молодёжной сборной России Хованов: американцы нас ни в чём не превосходили

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Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов прокомментировал поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Хоккеист молодёжной сборной России Хованов: американцы нас ни в чём не превосходили
  • globallookpress.com

«У нас не получалось забить гол, было две-три штанги. Надо похладнокровнее где-то сыграть, может быть, сделать лишний пас и вывести игрока на бросок. Надеюсь, к нам всё придет в следующих матчах. Американцы нас ни в чем не превосходили, просто реализовали большинство, а потом им повезло», — цитирует спортсмена Sport24.

По его мнению, команда продолжала хорошо играть после пропущенных шайб и, если бы Россия смогла забить в эпизодах с попаданиями в штанги, то игра бы пошла по-другому. Он также отметил, что в матче было несколько сомнительных удалений, но он всё равно не хочет оценивать судейство.

«У нас есть уверенность, что все будет хорошо. В матче с Германией никакой недооценки быть не должно, мы выйдем на эту игру как на последнюю и будем биться», — добавил Хованов.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Ранее Александр Романов выразил мнение, что молодёжная сборная России по хоккею не играла хуже США.

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