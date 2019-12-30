Хоккеист сборной США Вальстрём высказался о конфликте с Ртищевым во время матча МЧМ
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«Эмоции — это часть хоккея, здесь нет ничего особенного. Я старался применять силовую борьбу сегодня, еще раз говорю, что это часть хоккея, все нормально», — цитирует Вальстрёма Sport24.
В конце второго периода у Ртищева произошёл конфликт с Вальстрёмом. В результате россиянин боднул соперника головой.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.
Ранее Валерий Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ.