Хоккеист сборной США Вальстрём высказался о конфликте с Ртищевым во время матча МЧМ

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Форвард молодёжной сборной США по хоккею Оливер Вальстрём прокомментировал стычку нападающим российской команды Никитой Ртищевым во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Хоккеист сборной США Вальстрём высказался о конфликте с Ртищевым во время матча МЧМ
  • globallookpress.com

«Эмоции — это часть хоккея, здесь нет ничего особенного. Я старался применять силовую борьбу сегодня, еще раз говорю, что это часть хоккея, все нормально», — цитирует Вальстрёма Sport24.

В конце второго периода у Ртищева произошёл конфликт с Вальстрёмом. В результате россиянин боднул соперника головой.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Ранее Валерий Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ.

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