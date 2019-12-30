Хоккеист сборной США Вальстрём высказался о конфликте с Ртищевым во время матча МЧМ

Форвард молодёжной сборной США по хоккею Оливер Вальстрём прокомментировал стычку нападающим российской команды Никитой Ртищевым во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Эмоции — это часть хоккея, здесь нет ничего особенного. Я старался применять силовую борьбу сегодня, еще раз говорю, что это часть хоккея, все нормально», — цитирует Вальстрёма Sport24.

В конце второго периода у Ртищева произошёл конфликт с Вальстрёмом. В результате россиянин боднул соперника головой.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Ранее Валерий Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ.