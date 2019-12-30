Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин высказался о конфликтных ситуациях между его подопечными и американцами во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Постоянно на тему дисциплины с ребятами разговариваем. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Кроме эпизода с Соколовым, во время матча Кирилл Марченко получил удар в лицо локтем от Оливера Вальстрёма, а позже тот же Вальстрём вступил в перепалку Никита Ртищевым, который в ходе потасовки боднул американца головой.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Ранее Брагин прокомментировал поражение от США.