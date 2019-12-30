Тренер молодёжной сборной России по хоккею объяснил поражение от США

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«Вы сами всё видели, много эмоций вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также не считает, что Соединённые Штаты превзошли его команду в тактическом плане. По его мнению, американцы просто больше уделили времени обороне, чтобы давать меньше пространства при контратаках.

«Над реализациями большинства мы работаем. Завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то хладнокровия не хватает. Сейчас думаем над тем, что изменить в игре в большинстве. Вчера такой был заряд, сами всё видели. Сегодня свежий противник. Мы готовились, успокаивали ребят, но немножко не хватило этих эмоций», — добавил Брагин.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Ранее хоккеист молодёжной сборной России Александр Хованов выразил уверенность, что американцы ни в чём не превосходили национальную команду.