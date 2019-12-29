Новое противостояние с Северной Америкой: Россия играет с США на МЧМ по хоккею

Сборная России встречается с США в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Накануне отечественная команда разгромила Канаду, а теперь постарается обыграть ещё одного соперника из Северной Америки. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

РИА Новости

© Крис Бэрри