Новое противостояние с Северной Америкой: Россия играет с США на МЧМ по хоккею
- РИА Новости
- © Крис Бэрри
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29 декабря 2019
Вальстрём в касание бросил со средней дистанции чуть выше левого круга вбрасывания и попал в ближнюю штангу! Повезло России! (30')
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Джонс из правого круга вбрасывания нанёс кистевой бросок. Мифтахов уверенно справился с угрозой и намертво поймал шайбу. (29')
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Удаление будет в составе сборной США. Соколов влетел в спину Бринку и за это отправляется на скамейку штрафников на две минуты. (29')
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А теперь Денисенко не глядя бросил из левого круга вбрасывания. Найт уверенно поймал и эту шайбу. (28')
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Малышев с кистей бросил от синей линии. Найт без труда справился с этим ударом. (28')
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В полных составах играют команды. (28')
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Американцы ответили неприятным броском Джонсона в дальнюю девятку. Мифтахов поймал шайбу в ловушку. (27')
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Хованов красиво обыграл защитника на входе в зону и выкатился на бросковую позицию, но Найт снова спас сборную США! (26')
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Воронков удаляется на две минуты — жёсткий силовой приём против Вальстрёма. А тот тоже получил две минуты. Обоюдное удаление. (26')
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Мифтахов! А вот и американцы ответили опасной атакой! Защитник Джонс поддержал атаку и из-под соперника бросил в дальний нижний угол. Наш вратарь умудрился добраться до шайбы коньком! (25')