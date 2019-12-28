Классика: Россия забросила три безответные шайбы в ворота Канады на МЧМ по хоккею
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28 декабря 2019
Закончился первый период! Россия обыгрывает Канаду — 3:0. Лучшего начала и придумать было нельзя. (20')
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Мифтахов за десять секунд до конца с трудом парировал бросок соперника и получил небольшое повреждение. И тут же Воронков зарабатывает две минуты за агрессивную игру против соперника на пятаке. (20')
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Подколзин провёл мощный силовой приём на Лафренье. Трибуны свистят. (20')
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Россияне перехватили шайбу в центре площадки, но довести дело до броска не смогли. (19')
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А потом канадцы даже провели атаку в меньшинстве и довели её до броска по воротам Мифтахова. Амир с ним справился. (18')
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Эх, близки были россияне к тому, чтобы забросить четвёртую шайбу, но Доус отыграл эти 50 секунд выше всяких похвал. Жаль. (17')
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Ещё одно удаление в составе сборной Канады! Бернард-Докер получает две минуты за захват клюшки соперника! Россия будет 50 секунд играть пять на три. (16')
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И тут же Доус снова напортачил, зацепив клюшкой игрока сборной России на своём пятаке. Ещё одно удаление в составе канадской команды. Драйсдейл отправился на скамейку штрафников вместо вратаря. (15')
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А вот в следующей атаке Доус справился с опаснейшим броском Подколзина и последующим добиванием. (15')
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ГО-О-ОЛ!!! РТИЩЕВ!!! Это что-то невероятное! Никита спокойно добросил шайбу в ворота после сейва вратаря. Не слишком удачно в данной ситуации сыграл Доус! 3:0! (14')
🔥#RUSCAN#снамироссияpic.twitter.com/0BcDVyVyTR— Хоккей России (@russiahockey) December 28, 2019