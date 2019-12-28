Классика: Россия забросила три безответные шайбы в ворота Канады на МЧМ по хоккею

Россия встречается с Канадой в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Чехии. Отечественной сборной необходимо реабилитироваться перед болельщиками после поражение от хозяев соревнований в первой игре. В свою очередь, североамериканцы постараются взять реванш у подопечных Валерия Брагина за неудачу на прошлом МЧМ. RT ведёт текстовую трансляцию.