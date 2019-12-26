«Ожидали грубой игры»: что говорили после поражения России от Чехии на МЧМ

Стартовый матч молодёжного чемпионата мира, в котором Чехия обыграла Россию, получился жёстким, поскольку команды «ненавидят друг друга». Об этом после встречи говорили чешские хоккеисты. В свою очередь, нападающий Василий Подколзин пожаловался на судейство, а автор дубля Егор Замула назвал удаления отечественной дружины глупыми. Наконец, Егор Соколов заверил, что не хотел наносить тяжёлую травму колена Якубу Лауко.

«Ребята в раздевалке сидят потухшие, недовольные»

Чемпионат мира по хоккею неудачно начался для молодёжной сборной. В стартовом матче она уступила сборной Чехии — 3:4. При этом игра получилась очень агрессивной, а отечественная команда заработала 26 штрафных минут. Неудивительно, что главный тренер Валерий Брагин после встречи посетовал на отсутствие дисциплины.

«Поражение есть поражение. Конечно, ребята в раздевалке сидят потухшие, недовольные. Поддержали их. Первая игра, всё ещё впереди. В прошлом году с чехами получилась совсем другая игра, они действовали с преимуществом. Сегодня же по количеству бросков и опасных моментов мы соперника превзошли. При счёте 2:2 имели три 100%-ных момента, нужно было их реализовывать. Мы не забросили, а они тут же забили в контратаке», — подвёл итоги специалист.

Также Брагин ответил на вопрос о своём возможном уходе из молодёжной сборной в случае отсутствия результата.

«Какой смысл сейчас об этом говорить? В следующей игре нужно больше агрессии, надо работать над бросками. Чехов мы разбирали, этой команде нельзя давать вести в счёте. Они закрываются, очень неплохо играют в обороне. Нужно больше бросать и работать на пятаке. Вообще не имеет значения, с кем встречаться в четвертьфинале. Одна игра может сложиться непредсказуемо», — добавил тренер.

Его визави Вацлав Варада рассказал о состоянии нападающего Якуба Лауко, который получил травму колена на первой же минуте. По словам тренера, Егор Соколов в данной ситуации не хотел причинить вред его подопечному.

«Я несколько раз пересмотрел эпизод с травмой Лауко, не думаю, что там было нарушение. У него повреждение связки колена. По предварительным прогнозам, Якуб уже не сможет сыграть на турнире, но завтра ему сделают МРТ, посмотрим, насколько всё серьёзно. Матч получился нервным для обеих команд. У нас было непростое начало, даже несмотря на то что мы забросили две шайбы. Первые десять минут были тяжёлыми для нас, сборная России играла хорошо. Они действовали «в тело», мы тоже старались вести силовую борьбу. Знаем, что у них качественные игроки, которые способны сделать результат», — заявил Варада.

«Чехи ничего особенного не показали»

В свою очередь, хоккеисты российской сборной после матча не отмалчивались, а высказывались достаточно самокритично. Не обошлось и без обсуждения работы судей. В частности, эту тему поднял забросивший первую для себя шайбу на МЧМ Василий Подколзин.

«Мы играем в Чехии. Думаю, тут всегда так. Это было ожидаемо, мы к этому готовились. Естественно, глупые удаления были: отмашки и тому подобное. Чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше. Соперник ничем не удивил как по игре, так и по атмосфере. Первый гол на МЧМ — конечно, это важно и для себя, и для команды. Быстро всё прошло, особо не обращал на это внимания. Шайба отскочила на пустые — попал», — заявил нападающий.

Автор дубля в составе сборной России Егор Замула назвал удаления команды в матче с Чехией «тупыми».

«Чехи — молодцы, реализовали большинство в нужное время и забросили. Думаю, у нас было чересчур много энергии. Большую роль сыграли фанаты, которые кричали и прыгали. У нас на скамейке ощущалось небольшое раздражение, пытались вернуться в игру, но не получилось. Удалялись, шли какие-то глупые подножки», — признал Замула.

При этом он подчеркнул, что сборная России в четверг была совсем на себя не похожа.

«Могу сказать, что сегодня чехи ничего особенного не показали, за исключением реализации большинства. У нас был план, но не получилось его реализовать. Проведём работу над ошибками. Такое ощущение, что сегодня не наша команда играла. Не было напора на ворота, бросков. Катались где-то в углах, что-то придумывали, когда надо было бросать и нагружать вратаря. Он не шикарный, ловушкой не ловит, надо было бросать ему», — добавил Замула.

Не могли не спросить о травме Лауко и у россиян. В частности, Александр Романов подчеркнул, что чеху просто не повезло.

«В первой же смене он вышел на лёд и травмировался. Это не повлияло на ход матча. Про судей что говорить? После драки кулаками не машут. Ярослава Аскарова подбодрили, конечно. Ничего страшного. В пропущенных шайбах сложно винить вратаря. Он не «порол» сегодня. Проиграла команда — значит, виноваты все. А винить кого-то одного… Это сразу отметается. В прошлом году в Канаде также играли при толпе, которая болела против нас. То же самое и здесь было», — заявил Романов.

Сам Соколов, нанёсший повреждение Лауко, также заверял, что ни в коем случае не хотел этого.

«В принципе, я ничего не делал. Поднял клюшку сзади, не пытался нанести ему травму и вообще никогда не намерен так делать. Это хоккей. Желаю Лауко скорейшего выздоровления и надеюсь, что у него всё будет хорошо. Если бы я его сейчас увидел, извинился бы. Но повторюсь: намеренно я ничего не делал, он просто неудачно упал. Плохое начало? Мы не реализовали свои моменты, а чехи забили. Нам надо быть где-то хладнокровнее, где-то голову поднимать для передачи. Будем готовиться к следующим играм, у нас всё впереди, это только начало турнира. Провокации со стороны чехов? Они всегда так играют, и, видимо, им это сегодня помогло», — отметил Соколов.

«С Россией каждый матч получается очень трудным и жёстким»

Хватало громких высказываний и с чешской стороны. Так, нападающий Ян Еник заявил, что команды друг друга ненавидят.

«Заслуживал ли российский игрок удаления в эпизоде с травмой Лауко? Я не видел этого момента, ничего не могу сказать. Хотел бы отметить атмосферу на трибунах — она была отличной. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить. Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да, у нас имелись некоторые статистические распечатки. Знали, что он часто пропускает со стороны ловушки, и бросали туда. Ожидали ли мы такой жёсткой и грубой игры? Да. С Россией каждый матч получается очень трудным и жёстким. Команды друг друга ненавидят», — отметил Еник.

В свою очередь, защитник Либор Забрански признался, что чехи пытались действовать максимально жёстко.

«Это очень важная победа для нас, ведь первый матч всегда имеет особое значение. А ведь это очень сильный соперник. Потеря Лауко? Это игра, тут ничего не поделаешь, травмы — её часть. Конечно, потери лидеров — это не то, что хочется видеть, но мы бились в этом матче и за него в том числе, выиграли эту встречу для Лауко. Удаления у россиян? Вопросы к судьям, это не моя работа. Не могу сказать, что мы стали злее после травмы Лауко. Ожидали ли мы жёсткой, где-то грязной игры? Да. С Россией всегда очень тяжело играть, это очень хорошая команда», — подытожил Забрански.