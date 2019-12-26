Хоккеист Замула о матче с Чехией: было много тупых удалений, которые нас сегодня подвели
- @iihfhockey
«Много тупых удалений, которые нас сегодня подвели. Чехи — молодцы, реализовали их в нужное время и забили нам голы. Думаю, что у нас было чересчур много энергии. Большую роль сыграли фанаты, которые кричали и прыгали. У нас на скамейке было небольшое раздражение, мы пытались вернуться в игру какими-то способами, но не получилось», — приводит слова Замулы «Чемпионат».
Он отметил, что чешские хоккеисты не показали выдающейся игры, а просто реализовали своё численное преимущество.
«Сделаем работу над ошибками. Такое ощущение, что сегодня не наша команда играла. Не было напора на ворота, бросков. Как-то катались в углах, что-то придумывали, когда надо было бросать и нагружать вратаря», — добавил автор дубля в ворота чешской команды.
Сборная России проиграла Чехии со счётом 3:4.
Ранее Василий Подколзин заявил, что сборная Чехии ничем не удивила в матче на МЧМ.