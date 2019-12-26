Хоккеист Замула о матче с Чехией: было много тупых удалений, которые нас сегодня подвели

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Защитник сборной России Егор Замула прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Хоккеист Замула о матче с Чехией: было много тупых удалений, которые нас сегодня подвели
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«Много тупых удалений, которые нас сегодня подвели. Чехи — молодцы, реализовали их в нужное время и забили нам голы. Думаю, что у нас было чересчур много энергии. Большую роль сыграли фанаты, которые кричали и прыгали. У нас на скамейке было небольшое раздражение, мы пытались вернуться в игру какими-то способами, но не получилось», — приводит слова Замулы «Чемпионат».

Он отметил, что чешские хоккеисты не показали выдающейся игры, а просто реализовали своё численное преимущество.

«Сделаем работу над ошибками. Такое ощущение, что сегодня не наша команда играла. Не было напора на ворота, бросков. Как-то катались в углах, что-то придумывали, когда надо было бросать и нагружать вратаря», — добавил автор дубля в ворота чешской команды.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 3:4.

Ранее Василий Подколзин заявил, что сборная Чехии ничем не удивила в матче на МЧМ.

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