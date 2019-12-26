Хоккеист Подколзин заявил, что сборная Чехии ничем не удивила в матче на МЧМ

Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Понятно, что трибуны гнали их вперёд, этот накал… Наверное, где-то мы к этому привыкали, но во второй половине уже нормально было. Естественно, глупые удаления были — отмашки и тому подобное. Чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше», — приводит слова Подколзина «Чемпионат».

Он отметил, что соперник по большому счёту ничем не удивил — ни игрой, ни атмосферой на арене.

«Будем готовиться к следующему матчу, разберём свои ошибки, посмотрим, как играет Канада», — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020.