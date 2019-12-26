Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу чешской команды. На старте первого периода чехи дважды поразили ворота россиян. Голы в активе Шимона Кубичека и Яна Мышака. Подопечные Валерия Брагина до завершения первой двадцатиминутки восстановили паритет благодаря голам Егора Замулы и Василия Подколзина. Чехи снова повели в счёте на старте второго периода после гола Матея Блюмеля. Россияне ответили голом Замулы, таким образом оформившего дубль. Победу чехам принёс гол Яна Еника, забившего на 38-й минуте. Следующим соперником сборной России станет команда Канады. Матч состоится 28 декабря. Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли Канаде на ЮЧМ.