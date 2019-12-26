Брагин: молодёжной сборной России нужно работать над дисциплиной
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«Всем понятно, что был какой-то сумбур, необязательные голы получили. Если брать в общем, то моментами всё было неплохо. Нужно улучшать дисциплину, работать над большинством и меньшинством», — приводит слова Брагина «Чемпионат».
Он отметил, что команда готовилась и игре с Чехией без какой либо дополнительной «накачки».
«Повторюсь, дисциплину надо улучшать. К Канаде будем готовиться в обычном режиме, завтра тренировка, поработаем над чем нужно. Спокойно будем готовиться», — добавил специалист.
Сборная России проиграла Чехии со счётом 3:4. По ходу встречи россйиские хоккеисты заработали шесть удалений, суммарной продолжительностью в 26 минут, против 12 минут за аналогичное число удалений у чехов.
Ранее Егор Замула заявил, что излишнее количество удалений в матче с Чехией сказались на результате матча МЧМ.