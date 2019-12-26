«Молодёжный хоккей становится более взрослым»: Корнилов о лидерах сборной России, её новых тренерах и фаворитах МЧМ

У сборной России по хоккею есть всё для того, чтобы побороться за медали на стартующем в Чехии молодёжном чемпионате мира (МЧМ). Такое мнение в интервью RT выразил комментатор «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов. Он подчеркнул, что лидером команды нынешнего созыва может стать практически каждый, а Ярослав Аскаров и Амир Мифтахов, скорее всего, будут поочерёдно защищать ворота. Бывший голкипер «Спартака» также пояснил, что могут дать команде вошедшие в тренерский штаб Николай Хабибулин и Игорь Ларионов, не удивился отсутствию в финальной заявке Родиона Амирова и призвал не делать далеко идущих выводов из прошедших товарищеских матчей сборной.

«В этой команде каждый может стать лидером»

— В тренерский штаб команды вошли Николай Хабибулин и Игорь Ларионов. Многие СМИ восприняли перестановки скептически. Зачем это было сделано перед самым чемпионатом мира и что новые тренеры могут дать команде в столь короткий срок?

— В случае с Николаем Хабибулиным у меня никаких вопросов нет. Это бывший вратарь с прекрасным опытом, и неспроста он начал заниматься с молодыми голкиперами ещё летом. Он многое может дать ребятам из сборной, поэтому его туда и пригласили. Известно, что вратари — это отдельная каста, и Хабибулин отлично понимает психологию голкиперов, да и молодых ребят в целом. Что касается Игоря Ларионова, то тут мне сложнее говорить. Он, скорее всего, будет отвечать за игру в нападении, а также в большинстве. Думаю, его появление тоже положительно отразится на команде, но мы пока не знаем, какой из Ларионова наставник. Хочется надеяться, что такой же прекрасный, как и игрок.

— Ярослав Аскаров, по мнению североамериканских коллег, является одним из главных фаворитов на звание MVP турнира. Вы с этим согласны?

— Давайте начнём с того, что ещё непонятно, кто будет основным вратарём. Не стоит забывать и про Амира Мифтахова, который уже ездил на предыдущий чемпионат мира, пусть и в качестве третьего голкипера. Он уже дебютировал в КХЛ. Мы знаем, что Валерий Брагин не очень любит экспериментировать, так что, думаю, он даст сыграть поровну и Мифтахову, и Аскарову.

— Кто из них получит свой шанс первым?

— Неизвестно, кто сыграет против Чехии, но потом команде предстоят игры с Канадой и США, и мне кажется, в этих встречах вратари сыграют по очереди. А вот уже на основании группового этапа тренерский штаб выберет основного голкипера. И я не уверен, что первым номером станет именно Аскаров. Да, он сейчас получает много комплиментов в свой адрес, и вполне заслуженно. И наверняка уйдёт в первом раунде драфта-2020. Но Мифтахов, я уверен, так просто не отдаст место первого вратаря. На мой взгляд, у ребят равные шансы.

— Кто из игроков нынешней сборной может стать открытием и удивить больше других?

— Я не могу выделить кого-то одного — в этой команде нет звезды, которая бы ярко вспыхнула на фоне остальных. Больших сюрпризов в составе не было, при этом Брагин отсмотрел многих кандидатов. Лидерами этой сборной должны стать Журавлёв, Романов, Денисенко, Дорофеев, Марченко, Подколзин — у них у всех уже есть опыт выступления на молодёжном чемпионате мира. Я могу перечислить всю команду, потому что у нас каждый игрок может повести за собой. К тому же, у нас сейчас подобрался очень сбалансированный состав — как в обороне, так и в атаке. Задача тренеров — сделать из этих талантов настоящую команду.

— По вашим ощущениям, нынешняя сборная — сильнейшая за последние несколько лет?

— У команды, действительно, есть всё для того, чтобы побороться за самые высокие места. Работает система ВХЛ — КХЛ: то есть в сборную вызывают ребят, которые уже играли со взрослыми мужиками. Сам молодёжный хоккей становится более взрослым. Но фаворита на этом чемпионате мира, на мой взгляд, нет. В целом претенденты на победу те же, что и всегда: Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США.

— На молодёжных турнирах многое решает игра в обороне. Если судить по товарищеским матчам и именам, наша молодёжка в порядке. Или это видимость и надо смотреть в деле с серьёзными соперниками?

— Да, хотелось бы всё-таки увидеть матчи с более именитыми противниками, потому что наша сборная играла товарищеские встречи со Словакией и Казахстаном. Это аутсайдеры своей группы, так что по прошедшим играм, действительно, далеко идущих выводов делать не стоит. Хотя я бы отметил, что в матче против словаков команда гораздо лучше двигалась, и уже прослеживалось командное взаимодействие.

— В чём сейчас команда Брагина наиболее уязвима? Каковы её минусы?

— Мы стараемся искать плюсы в игре нашей сборной, но если минусы и есть, мы увидим их совсем скоро. Одной из наших традиционных проблем является игра в неравных составах. Также можно предположить, что ребятам будет непросто взламывать чужую оборону. Именно так, скорее всего, и будет играть сборная Чехии — вторым номером. Вот и посмотрим. Пока мы, действительно, видимо одни плюсы, просто они лежат на поверхности.

«Лишних людей в сборной нет»

— Брагин обосновал невызов Родиона Амирова в сборную тем, что он не игрок третьего-четвёртого звена. Разве это может считаться критерием, если в распоряжении у тренера одарённый и яркий хоккеист, которому прочат большое будущее?

— Амиров — игрок 2001 года рождения, а у нас одна из самых взрослых команд и мало ребят, родившихся в этом году. Кроме того, Брагин приглашает в сборную сильнейших, а Амиров вообще не так давно стал получать игровое время. Давайте задумаемся: а вместо кого его должны были взять? В этой сборной лишних людей нет. Амиров ещё получит свой шанс, в следующем году.

— Может ли это быть связано с тем, что у Брагина стабильно одно из звеньев занимается разрушением и он предпочёл «рабочих лошадок»?

— В прошлом году у нас было два силовых звена, сейчас только одно — четвёртое. Получается, эта сборная будет играть в более атакующий хоккей, тем более, что соперники по группе будут это позволять.

— Как скажется отсутствие Амирова и сломавшего ключицу Дмитрия Завгороднего на «химии» команды?

— Про Амирова мы достаточно сказали, а вот травма Завгороднего меня просто обескуражила. Но его можно только похвалить за то, как он прогрессирует. Его ведь и в прошлом году «отцепили», но он сделал правильные выводы, продолжил работать. И сделал так, что в этом году тренеры уже не сомневались в том, что он нужен команде. Так что если бы не травма, то он бы в ней был.

— Тот факт, что турнир пройдёт в Чехии, а не в Северной Америке, на руку национальной команде?

— Если вспомнить, то в Европе канадцы не выигрывали очень давно, а американцы, наоборот, играют там неплохо. Я не думаю, что есть большая разница, где играть, тем более, команды приезжают заранее, особенно когда приходится совершать длительные перелёты. Так что есть время привыкнуть и к разнице во времени, и к другим площадкам.

— Можно ли считать удачным раскладом попадание в группу с Чехией, а также с США и Канадой на групповом этапе? Биться придётся с первых же матчей — не помешает ли это нащупать свою игру?

— Нет, да и болельщиков такие игры только порадуют. На мой взгляд, встречи с серьёзными соперниками в первые же дни — это только плюс. А последний матч, с Германией, наверное, уже не будет иметь турнирного значения. Конечно, с одной стороны, хочется набрать побольше очков, чтобы выйти на более слабых соперников вроде Швейцарии, Словакии или Казахстана. Но если вспомнить последний раз, когда команда привозила золотые медали, то тогда, в 2011 году, тоже была очень непростая сетка. Играли с финнами и шведами, побеждали их буквально «на волоске». Так что, надеюсь, нас ждёт качественный групповой этап и красивые, результативные встречи, которые ещё и помогут команде подготовиться к плей-офф.

— Кто станет главным соперником для команды Брагина?

— Чехия. Потом Канада, США и так далее, по турнирной сетке. Иначе говоря, все соперники одинаково важны, никого нельзя выделять. Нужно всегда играть только на победу — до самого финала.