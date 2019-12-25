Объявлен состав сборной России по хоккею на МЧМ в Чехии

Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на ближайший чемпионат мира.

Как сообщает Федерация хоккея России (ФХР), тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным вызвал следующих игроков:

— вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»);



— защитники: Александр Романов (ЦСКА), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Данила Галенюк (СКА), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»);



— нападающие: Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Григорий Денисенко («Локомотив»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Павел Дорофеев («Металлург»), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Илья Круглов («Динамо» М), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»).

Турнир пройдёт в чешских Остраве и Тршинеце в период с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. В соревнованиях примут участие команды с хоккеистами не старше 20 лет.

Ранее сборная России забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ.