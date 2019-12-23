Сборная России забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ

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Молодёжная сборная России по хоккею разгромила Словакию в заключительном матче перед чемпионатом мира.
Сборная России забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
  • © РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу национальной команды.

В составе подопечных Валерия Брагина дубль оформил Егор Соколов, а также по разу отличились Александр Романов, Иван Морозов, Александр Хованов, Максим Грошев, Никита Александров, Дмитрий Воронков и Василий Подколзин.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Чехии с 26 декабря по 5 января.

Ранее молодёжная сборная России по хоккею разгромила Казахстан в рамках подготовки к МЧМ.

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