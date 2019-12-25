Состав сборной России, дизайн медалей и интерес болельщиков: что обсуждают за день до старта молодёжного ЧМ по хоккею

Сборная России объявила окончательный состав на молодёжный чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Остраве и Тршинеце. Глава ФХР Владислав Третьяк объяснил приглашение в тренерский штаб легендарных Игоря Ларионова и Николая Хабибулина, а организаторы соревнований представили дизайн медалей. Также стало известно, что на матч открытия турнира между командами России и Чехии проданы почти все билеты.

Окончательный состав

За день до старта молодёжного чемпионата мира по хоккею тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав на турнир. В итоговый список попали 23 игрока: 13 нападающих, семь защитников и три голкипера. Место в команде нашлось 10-му номеру драфта НХЛ 2019 года Василию Подколзину, лучшему защитнику прошлогоднего первенства U20 Александру Романову, а также одному из фаворитов грядущей «ярмарки талантов» — голкиперу Ярославу Аскарову.

В целом, состав национальной команды оказался предсказуемым и практически не вызвал вопросов. По итогам сборов в него не попали пятеро хоккеистов, входивших в расширенную заявку, но вряд ли хоть одна из кандидатур рискует стать объектом серьёзных споров. Так, домой отправились защитники Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева») и Сергей Телегин («Югра»), а также форварды Лев Комиссаров («Звезда») и Захар Шабловский («Спартак»).

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По большому счёту, лишь Гордеев имеет стабильный опыт выступлений в КХЛ. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, отметился двумя (1+1) результативными баллами, но при этом не мог похвастаться высоким показателем полезности. На данный момент он составляет «-4», что является одним из худших результатов в коллективе.

Что касается остальных, то Зоркин и Телегин и вовсе не могут похвастаться выступлениями в КХЛ, при этом причины на это более чем веские. У Никиты практически нет шансов пробиться в основной состав укомплектованного с запасом СКА, а Сергей представляет «Югру», несколько лет назад покинувшую Континентальную хоккейную лигу. Тем не менее, в ВХЛ он действует довольно стабильно и имеет в своём активе пять (2+3) очков и «+4» в 23 встречах.

Комиссаров и Шабловский также получают игровую практику преимущественно в ВХЛ, хотя каждый из них уже успел получить вызов в команду КХЛ. Лев провёл один матч за ЦСКА, но не отличился результативными действиями, а Захар девять раз появлялся на льду в свитере «Спартака», отметившись голевой передачей и нулевым показателем полезности.

К списку игроков, которые вполне могли бы проявить себя на молодёжном чемпионате мира, можно добавить Родиона Амирова. Форвард стабильно выступает за «Салават Юлаев» и считается одним из фаворитов грядущего драфта. Так, по версии Elite Prospects, он занимает 13-е место в списке главных молодых талантов. В его пользу говорит и тот факт, что Валерий Брагин активно использовал его в матчах Суперсерии, но даже это не помогло ему попасть хотя бы в расширенную заявку.

При этом одной из главных звёзд соревнований обещает стать Аскаров. Он не зря считается одним из лакомых кусков драфта НХЛ 2020 года, а серьёзное внимание к голкиперу проявляют не только в России, но и в Северной Америке. Как считают в Toronto Star, именно Ярослав первым из вратарей найдёт свой коллектив в Национальной хоккейной лиге и «поможет обеспечить стабильность во вратарской линии сборной России» на турнире.

Боевой настрой и уверенность в кадрах

На молодёжном чемпионате мира, который пройдёт в Остраве и Тршинеце, сборная России выступит в группе B, а её соперниками станут команды Чехии, Канады, США и Германии. При этом в стартовой встрече подопечных Валерия Брагина ждёт ожесточённая дуэль с хозяевами первенства.

«Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах вообще не бывает лёгких матчей. Так что надо играть максимально собранно и ответственно от первой до последней минуты», — констатировал Подколзин.

«Думаю, у нас все ребята профессионалы и понимают это. Так что намерены дать бой каждому из оппонентов», — цитируют форварда «Известия».

Стоит напомнить, что в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира из группы выходят четыре команды из пяти, что практически гарантирует россиянам место в плей-офф. А наличие в одной группе США и Канады можно считать благоприятным обстоятельством. Уже на старте первенства подопечные Брагина будут вынуждены демонстрировать предельный уровень собранности, что позволит им в кратчайшие сроки «вкатиться» в турнир.

«Будем стараться отыграть на максимуме своих возможностей. У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Надеюсь, уже имеющийся опыт выступлений в КХЛ поможет мне и другим ребятам хорошо выступить на молодёжном чемпионате мира. Турнир будет непростой, начиная с групповой стадии. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае, наша цель — бороться за самые высокие места», — заявил нападающий СКА Кирилл Марченко.

В этом молодым атлетам помогут наставники, список которых пополнился двумя легендами отечественного хоккея — членом Тройного золотого клуба Игорем Ларионовым, а также обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Альбервилля Николаем Хабибулиным. Из-за полного отсутствия тренерского опыта у этого дуэта, это назначение было воспринято с определённым удивлением. Но в Федерации хоккея России (ФХР) уверены, что прославленные спортсмены обладают необходимым набором качеств для успешной работы на тренерском поприще.

«Колоссальный хоккейный опыт Ларионова и Хабибулина должен помочь молодёжной сборной. Да, у них пока небольшая тренерская практика, но знаний предостаточно. Люди прошли через многое, добились выдающихся успехов. Считаю, они станут однозначным усилением для тренерского штаба. Люди такого масштаба всегда приносят пользу», — считает глава ФХР Владислав Третьяк.

Медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года

© isport.cz

Дизайн медалей и аншлаг на матче открытия

В свою очередь, организаторы турнира представили медали, которыми будут награждены триумфаторы и призёры молодёжного чемпионата мира. Автором дизайна стал Олдрич Сладек, ранее работавший над наградами взрослого первенства планеты 2015 года. По его словам, в своём творении он пытался отразить традиционный промышленный облик и принципы строительства городов Острава и Тршинец.

Каждая медаль состоит из семи слоёв, соединённых латунными заклёпками. Шесть из них — сталь, нарезанная при помощи лазера, а седьмой — лента из резиновой ткани. В зависимости от награды, её цвет различается. Так, золото комплектуется красной, серебро — синей, а бронза — белой.

Также стало известно о темпах продаж билетов на стартовый матч турнира между сборными России и Чехии. За день до встречи практически все они раскуплены, а попасть можно лишь на VIP-сектор. В этом случае посещение встречи обойдётся в сумму 290 чешских крон (всего 800 рублей). Учитывая тот факт, что вместимость «Остравар Арены» составляет 8812 зрителей, хозяева льда вправе рассчитывать на серьёзную поддержку. Тем не менее, фаворитами встречи будут именно подопечные Брагина.