Вдохновенная игра Мифтахова и победа по буллитам: молодёжная сборная России по хоккею сравняла счёт в Суперсерии

Молодёжная сборная России обыграла команду Хоккейной лиги Онтарио в четвёртом матче Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина дважды уступали по ходу встречи, но смогли сравнять счёт, после чего взяли верх по буллитам, не промахнувшись ни разу. Благодаря этому успеху российские хоккеисты одержали вторую победу и сравняли счёт в серии.

Молодёжная сборная России по хоккею начала вторую половину Суперсерии с победы, взяв верх над хоккеистами из лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче соревнований. Таким образом, подопечные Валерия Брагина смогли реабилитироваться за два подряд поражения и восстановить паритет в противостоянии с канадскими коллективами.

Национальная команда получила трое суток отдыха, что помогло игрокам не только восстановить силы, но и соответствующим образом подготовиться к ответному матчу с хоккеистами из Онтарио. Три первых встречи Суперсерии прошли с 5 по 8 ноября, что не могло не сказаться на физическом состоянии россиян, особенно с учётом переезда и перелёта перед матчами.

Возможно, именно с этим были связаны два подряд поражения, последнее из которых стало довольно чувствительным. Так, первая игра с OHL завершилась со счётом 4:1 в пользу воспитанников Дэйла Хантера.

Также по теме Гол в овертайме и провокация: сборная Квебека вырвала победу у России в матче молодёжной Суперсерии Молодёжная сборная России по хоккею уступила во втором матче Суперсерии команде юниорской лиги Квебека. Подопечные Валерия Брагина...

Стоит отметить, что соперником сборной России стал мощный коллектив, в составе которого представлено сразу несколько фаворитов будущего драфта НХЛ. Так, за OHL выступают талантливые центрфорварды Куинтон Байфилд и Коул Перфетти, а также перспективный защитник Джейми Драйсдейл. Несмотря на это, подопечные Брагина сражались на равных и по воротам нанесли лишь на семь бросков меньше, однако в этот вечер их подвела точность.

«То, что забросили только одну шайбу, — вопрос реализации и уровня мастерства. Если у спортсмена есть момент и он не забивает, значит, чего-то не хватает в завершающей стадии. Надо работать и развивать игровые качества», — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Кроме того, наставник обратил внимание на разницу в физической готовности обеих команд.

«Сегодня у нас был свежий противник, полный сил. Мы же сыграли две тяжёлые встречи, был пятый день акклиматизации. По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые... Но как раз в этой ситуации интересно посмотреть на спортсменов, когда физическое состояние неидеальное. Здесь уже проявляются немного другие качества», — отметил Брагин.

Для россиян ответная встреча со сверстниками из OHL началась не очень удачно. Канадцы вновь увереннее смотрелись на льду и больше бросали, а на 14-й минуте впервые заставили капитулировать голкипера Амира Мифтахова. Коул Перфетти элегантным финтом уложил вратаря на лёд, но вместо броска исполнил передачу, чем чуть было не загубил атаку. К счастью для североамериканцев, шайба отскочила на синюю линию, Райан Меркли размашистым щелчком отправил её в сторону ворот, а Коннор Макмайкл на пятаке переправил в сетку.

Впоследствии положение сборной России могло стать ещё более плачевным. До конца второго периода российские хоккеисты трижды оказывались в меньшинстве, но противники не смогли этим воспользоваться. Во многом причиной этого стало вдохновенное выступление Мифтахова, не раз выручавшего команду.

Основные события произошли в заключительной 20-минутке. Родион Амиров здорово сыграл на добивании после сольного прохода Василия Подколзина и помог сборной России реализовать численное преимущество, но спустя 109 секунд канадцы вновь вышли вперёд. Захар Шабловский допустил грубейшую ошибку при выходе из своей зоны и потерял шайбу, а Серрон Ноэль не сплоховал.

Ключевой эпизод произошёл на 50-й минуте. Хотя неосторожность Сергея Телегина двумя минутами ранее стоила коллективу Брагина удаления, россияне не только выстояли, но и отметились блестящей контратакой. Никита Ртищев выбросил шайбу из зоны, а расторопнее всех оказался Лев Комиссаров. Форвард воспользовался ошибкой канадского защитника и легко реализовал выход один на один.

🎥 Растущее напряжение, ожидание, голы — и победная серия буллитов. Главные моменты матча против сборной юниорской лиги Онтарио за 3,5 минуты.#снамироссияpic.twitter.com/fJSQhPtgEr — Хоккей России (@russiahockey) November 12, 2019

В овертайме команды не смогли выявить победителя, и исход матча определился в серии буллитов. Мифтахов выступил блестяще и справился с тремя бросками из четырёх, а россияне не оставили ни единого шанса Хантеру Джонсу. Данил Савунов, Максим Соркин и Иван Морозов по разу оставили не у дел голкипера и принесли сборной России вторую победу в Суперсерии.

«Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве. В остальном положительный результат... Доволен им... Забросили три из трёх в серии буллитов? Это говорит об уровне мастерства хоккеистов. И мы постоянно тренируем это, всегда пригодится. Молодцы», — заявил Брагин.

Примечательно, что до настоящего момента тренерский штаб сборной России прибегал к ротации вратарей. Так, в первом и третьем матчах место в «рамке» занимал Даниил Исаев, а во втором и четвёртом — Амир Мифтахов. Судя по словам Брагина, не исключено, что в будущем подобная практика продолжится.

«Ротация голкиперов? Посмотрим по их состоянию. Впереди решающие матчи, у нас равенство по очкам. Тренер по вратарям Владимир Куликов будет думать», — заключил Брагин.

Также по теме Впечатляющий камбэк: молодёжная сборная России по хоккею стартовала с победы в Суперсерии с канадцами Молодёжная сборная России по хоккею выиграла первый матч Суперсерии с представителями канадских юниорских лиг. Подопечные Валерия...

Сам Мифтахов поздравил своих партнёров с победой и рассказал, что помогло добиться успеха.

«Всегда нужно играть до конца. Парни — молодчики. Матч был напряжённый... Было важно не потухнуть, а наоборот завестись, и это получилось. В овертайме было видно, как агрессивно парни шли на ворота. Тот пропущенный гол придал нам сил. Показали характер и вытащили встречу. Верил в победу, был уверен в своих силах и в команде. На уме было одно — всё получится», — признался Мифтахов.

Вратарь также отметил пользу трёх суток отдыха и выразил надежду, что этот успех придаст сил сборной России.

«У нас был перерыв, хорошо подготовились, был один выходной. Состояние отличное. Мы все готовы — и до сбора ребята тренировались самостоятельно по программам, которые нам дали, и в клубах, потом провели хороший сбор», — добавил Мифтахов.

В двух заключительных встречах Суперсерии сборная России сразится с командой Западной хоккейной лиги (WHL), которая является для неё вторым самым неудобным соперником на турнире. Начиная с 2003 года коллективы провели между собой 32 матча, в 21 из которых верх брали канадцы. При этом последние три года соперники неизменно открывали соревнования и выигрывали по разу.