Вдохновенная игра Мифтахова и победа по буллитам: молодёжная сборная России по хоккею сравняла счёт в Суперсерии
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Молодёжная сборная России по хоккею начала вторую половину Суперсерии с победы, взяв верх над хоккеистами из лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче соревнований. Таким образом, подопечные Валерия Брагина смогли реабилитироваться за два подряд поражения и восстановить паритет в противостоянии с канадскими коллективами.
Национальная команда получила трое суток отдыха, что помогло игрокам не только восстановить силы, но и соответствующим образом подготовиться к ответному матчу с хоккеистами из Онтарио. Три первых встречи Суперсерии прошли с 5 по 8 ноября, что не могло не сказаться на физическом состоянии россиян, особенно с учётом переезда и перелёта перед матчами.
Возможно, именно с этим были связаны два подряд поражения, последнее из которых стало довольно чувствительным. Так, первая игра с OHL завершилась со счётом 4:1 в пользу воспитанников Дэйла Хантера.
Стоит отметить, что соперником сборной России стал мощный коллектив, в составе которого представлено сразу несколько фаворитов будущего драфта НХЛ. Так, за OHL выступают талантливые центрфорварды Куинтон Байфилд и Коул Перфетти, а также перспективный защитник Джейми Драйсдейл. Несмотря на это, подопечные Брагина сражались на равных и по воротам нанесли лишь на семь бросков меньше, однако в этот вечер их подвела точность.
«То, что забросили только одну шайбу, — вопрос реализации и уровня мастерства. Если у спортсмена есть момент и он не забивает, значит, чего-то не хватает в завершающей стадии. Надо работать и развивать игровые качества», — цитирует Брагина пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Кроме того, наставник обратил внимание на разницу в физической готовности обеих команд.
«Сегодня у нас был свежий противник, полный сил. Мы же сыграли две тяжёлые встречи, был пятый день акклиматизации. По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые... Но как раз в этой ситуации интересно посмотреть на спортсменов, когда физическое состояние неидеальное. Здесь уже проявляются немного другие качества», — отметил Брагин.
Для россиян ответная встреча со сверстниками из OHL началась не очень удачно. Канадцы вновь увереннее смотрелись на льду и больше бросали, а на 14-й минуте впервые заставили капитулировать голкипера Амира Мифтахова. Коул Перфетти элегантным финтом уложил вратаря на лёд, но вместо броска исполнил передачу, чем чуть было не загубил атаку. К счастью для североамериканцев, шайба отскочила на синюю линию, Райан Меркли размашистым щелчком отправил её в сторону ворот, а Коннор Макмайкл на пятаке переправил в сетку.
Впоследствии положение сборной России могло стать ещё более плачевным. До конца второго периода российские хоккеисты трижды оказывались в меньшинстве, но противники не смогли этим воспользоваться. Во многом причиной этого стало вдохновенное выступление Мифтахова, не раз выручавшего команду.
Основные события произошли в заключительной 20-минутке. Родион Амиров здорово сыграл на добивании после сольного прохода Василия Подколзина и помог сборной России реализовать численное преимущество, но спустя 109 секунд канадцы вновь вышли вперёд. Захар Шабловский допустил грубейшую ошибку при выходе из своей зоны и потерял шайбу, а Серрон Ноэль не сплоховал.
Ключевой эпизод произошёл на 50-й минуте. Хотя неосторожность Сергея Телегина двумя минутами ранее стоила коллективу Брагина удаления, россияне не только выстояли, но и отметились блестящей контратакой. Никита Ртищев выбросил шайбу из зоны, а расторопнее всех оказался Лев Комиссаров. Форвард воспользовался ошибкой канадского защитника и легко реализовал выход один на один.
🎥 Растущее напряжение, ожидание, голы — и победная серия буллитов. Главные моменты матча против сборной юниорской лиги Онтарио за 3,5 минуты.#снамироссияpic.twitter.com/fJSQhPtgEr— Хоккей России (@russiahockey) November 12, 2019
В овертайме команды не смогли выявить победителя, и исход матча определился в серии буллитов. Мифтахов выступил блестяще и справился с тремя бросками из четырёх, а россияне не оставили ни единого шанса Хантеру Джонсу. Данил Савунов, Максим Соркин и Иван Морозов по разу оставили не у дел голкипера и принесли сборной России вторую победу в Суперсерии.
«Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве. В остальном положительный результат... Доволен им... Забросили три из трёх в серии буллитов? Это говорит об уровне мастерства хоккеистов. И мы постоянно тренируем это, всегда пригодится. Молодцы», — заявил Брагин.
Примечательно, что до настоящего момента тренерский штаб сборной России прибегал к ротации вратарей. Так, в первом и третьем матчах место в «рамке» занимал Даниил Исаев, а во втором и четвёртом — Амир Мифтахов. Судя по словам Брагина, не исключено, что в будущем подобная практика продолжится.
«Ротация голкиперов? Посмотрим по их состоянию. Впереди решающие матчи, у нас равенство по очкам. Тренер по вратарям Владимир Куликов будет думать», — заключил Брагин.
Сам Мифтахов поздравил своих партнёров с победой и рассказал, что помогло добиться успеха.
«Всегда нужно играть до конца. Парни — молодчики. Матч был напряжённый... Было важно не потухнуть, а наоборот завестись, и это получилось. В овертайме было видно, как агрессивно парни шли на ворота. Тот пропущенный гол придал нам сил. Показали характер и вытащили встречу. Верил в победу, был уверен в своих силах и в команде. На уме было одно — всё получится», — признался Мифтахов.
Вратарь также отметил пользу трёх суток отдыха и выразил надежду, что этот успех придаст сил сборной России.
«У нас был перерыв, хорошо подготовились, был один выходной. Состояние отличное. Мы все готовы — и до сбора ребята тренировались самостоятельно по программам, которые нам дали, и в клубах, потом провели хороший сбор», — добавил Мифтахов.
В двух заключительных встречах Суперсерии сборная России сразится с командой Западной хоккейной лиги (WHL), которая является для неё вторым самым неудобным соперником на турнире. Начиная с 2003 года коллективы провели между собой 32 матча, в 21 из которых верх брали канадцы. При этом последние три года соперники неизменно открывали соревнования и выигрывали по разу.
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