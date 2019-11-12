Брагин заявил, что молодёжной сборной России нужно улучшать игру в большинстве

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

«Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило. А второй и третий периоды были хорошими. Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве. В остальном положительный результат — он и есть положительный, им я доволен», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Он также похвалил игроков за исполнение буллитов в послематчевой серии.

«Это говорит об уровне мастерства игроков. И мы постоянно тренируем это, это всегда пригодится», — добавил специалист.

Следующим соперником сборной России станет команда Западной хоккейной лиги (WHL). Матчи пройдут 14 и 15 ноября.

Ранее сообщалось что сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии.