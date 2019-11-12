Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

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Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
  • © chlcanadarussia.ca

Встреча, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2.

В основное время за сборную России забили Родион Амиров и Лев Комиссаров. В составе канадской команды отличились Коннор Макмайкл и Серрон Ноэл.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для сборной России бросок исполнил Иван Морозов.

Таким образом, счёт в серии стал 2:2.

Следующим соперником сборной России станет команда Западной хоккейной лиги (WHL). Матчи пройдут 14 и 15 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии.

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