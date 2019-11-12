Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
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Встреча, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2.
В основное время за сборную России забили Родион Амиров и Лев Комиссаров. В составе канадской команды отличились Коннор Макмайкл и Серрон Ноэл.
Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для сборной России бросок исполнил Иван Морозов.
Таким образом, счёт в серии стал 2:2.
Следующим соперником сборной России станет команда Западной хоккейной лиги (WHL). Матчи пройдут 14 и 15 ноября.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии.