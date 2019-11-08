Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

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Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
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Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу канадской команды.

Победу сборной OHL принесли шайбы Тая Делландреа, Коула Перфетти, Коннора Макмайкла и Экила Томаса.

Российская команда ответила голом Владислава Михайлова.

12 ноября сборная России сыграет второй матч против сборной OHL, а 14 и 15 ноября встретится со сборной Западной хоккейной лиги (WHL).

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею уступила команде Квебека в Суперсерии-2019.

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