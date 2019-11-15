Победа в шестом матче и 14 буллитов до промаха: как молодёжная сборная России уступила канадцам в Суперсерии

Молодёжная сборная России по хоккею по очкам проиграла командам канадских лиг в Суперсерии. Заключительная встреча завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счётом 4:3. Однако в серии буллитов, решавшей судьбу противостояния, сильнее оказались представители Западной хоккейной лиги (WHL). Наставник россиян отметил напряжённость турнира, результат которого в конечном счёте определили нюансы.

Национальная команда России по хоккею не сумела завоевать главный трофей Суперсерии-2019. По итогам шести матчей сборная канадских хоккейных лиг одержала победу по очкам — 10:9. Исход противостояния решался в серии буллитов после того, как подопечные Валерия Брагина сравняли счёт в заключительном матче с командой Западной хоккейной лиги (WHL).

Четвёртый матч серии завершился победой россиян в серии буллитов, и они подходили к решающим встречам в приподнятом настроении. Сами хоккеисты отмечали, что находятся в удовлетворительной форме и готовы оказать сопернику достойное сопротивление.

Несмотря на то в предыдущих 32 играх с WHL Россия уступила 21 раз, она уверенно начала пятый матч Суперсерии. Уже на шестой минуте нападающий Максим Сорокин резким ударом вывел свою команду вперёд, реализовав большинство, заработанное Василием Подколзиным. На этом подопечные Брагина не остановились и продолжили прессинговать соперника, имея несколько хороших шансов увеличить отрыв.

Сборная WHL также ответила рядом упущенных возможностей, не сумев воспользоваться меньшинством у соперника. Здесь стоит отдать должное вратарю Амиру Мифхатову, надёжно защищавшему последний рубеж и отразившему несколько опасных бросков.

Россияне в спокойном темпе шли ко второй подряд победе, однако судьбу встречи решили последние секунды. Канадцы заменили вратаря на полевого игрока, и у россиян была возможность поставить точку, однако нападающий Илья Круглов промахнулся по пустым воротам. Канадцы наказали россиян за эту ошибку, за 22 секунды до финальной сирены переведя матч в овертайм.

В дополнительное время россиян ждало разочарование. В отличие от Круглова, который вновь не сумел реализовать свой момент, Кален Эддисон воспользовался своим шансом и довёл матч до победы.

После игры Брагин отметил, что в значительной степени сказалась усталость, накопившаяся после четырёх предыдущих встреч и длительного переезда из Онтарио в Саскачеван.

«В концовке не хватило сил, это было заметно. Вообще, сегодня были хорошие голевые шансы, но нужна реализация — одной шайбы для победы маловато. Качеством игры я доволен, но повторюсь: не хватило сил со свежим соперником, тем более почти весь день накануне провели в дороге», — цитирует наставника сайт ФХР.

В преддверии решающей встречи Россия уступала канадцам по очкам — 7:8, и для победы ей было нужно выигрывать в основное время. Соперники прекрасно осознавали значимость этого матча, поэтому в его начале осторожно действовали обе стороны. Первая половина стартового периода ознаменовалась лишь одним опасным моментом у ворот Даниила Исаева, спасшего свою команду после удара Оуэна Байрэма.

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На 16-й минуте подопечные Брагина сумели перехитрить соперника, оставившего без опеки нападающего Льва Комиссарова. Он от борта получил шайбу от Максима Грошева и завершил эпизод точным броском по воротам Джоэля Хофера.

Постепенно россияне наращивали своё преимущество на льду, значительно опережая соперника по броскам по воротам. На 24-й минуте это принесло свои плоды, и благодаря усилиям Круглова команда повела 2:0.

Однако такое преимущество не только не придало уверенности команде, но и сыграло с ней злую шутку. Россияне потеряли концентрацию, последовало несколько удалений, которыми не преминула воспользоваться команда WHL. Сначала большинство дважды реализовал Нолан Фул, причём во втором случае игра шла в формате «5 х 3», а затем Райан Чижовки вывел канадцев вперёд. Концовка третьей 20-минутки ознаменовалась потасовкой с участием Захара Шабловского и Карсона Фохта.

На 54-й минуте Шабловский реализовал преимущество, пробив точным ударом с пятака. За безголевым овертаймом последовала серия буллитов, в которой россияне одержали победу.

Таким образом команды сравнялись по очкам в серии и были вынуждены выйти на лёд на вторую серию буллитов. На этот раз подопечным Брагина удалось реализовать лишь два броска из семи, в то время как канадцы забросили на одну шайбу больше.

После заключительного матча Брагин отметил напряжённость нынешней молодёжной Суперсерии. По его словам, обе команды демонстрировали равную игру и претендовали на победу, однако исход турнира решила разница в один буллит.

«Всё решали нюансы, и было сразу видно, кто чего стоит. Вторую половину Суперсерии сыграли тактически грамотнее. В первых матчах размеры площадки и необходимость быстрее принимать решения сильно влияли. Во второй половине качество было повыше», — заявил главный тренер.

Он добавил, что по итогам турнира будут сделаны соответствующие выводы по поводу состава команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Чехии.

«На основании этого будем принимать решение о вызове кандидатов на заключительный сбор. Сколько их будет? Около 30 игроков — из тех, кто был на Суперсерии, включая российских хоккеистов местных клубов и тех, кто выступал на Турнире четырёх наций в Финляндии», — заключил Брагин.